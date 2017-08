Décès de Salifou Diallo : « Une perte inestimable », selon l’UNIR/PS

C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que l’Union pour la Renaissance/Parti Sankariste (UNIR/PS) a appris la triste nouvelle du décès de son Excellence Salifou DIALLO, Président de l’Assemblée nationale, Président du Mouvement du Peuple pour le Progrès et Coordonnateur de l’Alliance des Partis et formations Politiques de la Majorité Présidentielle (APMP), décès survenu le 19 août 2017 au petit matin à Paris en France.

En cette douloureuse circonstance, l’UNIR/PS adresse au Président du Faso, à l’ensemble des députés, à tous les travailleurs de l’Assemblée nationale, au Bureau Politique National du MPP, à la famille du défunt et à la nation toute entière ses condoléances les plus attristées.

En effet, la disparition de son Excellence Salifou Diallo nous prive de sa longue, riche et fructueuse expérience sur la scène politique burkinabè, africaine et mondiale.

Ce tragique décès constitue une perte inestimable pour sa famille, pour notre pays et pour l’Afrique toute entière.

Le peuple burkinabè vient de perdre, pour une fois encore, un illustre fils, un grand serviteur, un farouche défenseur de sa cause.

Puisse le très Haut et le Tout Puissant Miséricordieux l’accueillir dans son paradis éternel.

Avec le Peuple, Victoire !

Fait à Ouagadougou, le 19 août 2017

Le Président

Me Bénéwendé S. SANKARA