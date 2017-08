Football : La CAF veut éviter la mort subite des joueurs sur les terrains

Le sport est bon pour la santé. Cet adage n’est pas toujours vérifié tant on sait que des sportifs de haut niveau, notamment des footballeurs, rencontrent la mort sur des terrains. De façon subite. Qu’est-ce qui provoque cela ? La Confédération africaine de football veut trouver la réponse à cette question et mettre fin à cela. La question a fait l’objet d’un panel lors du symposium qui s’est tenu les 18 et 19 juillet 2017 à Rabat, au Maroc.

Le 5 juin 2017, Cheick Tioté, footballeur international ivoirien, s’écroule sur le terrain lors d’un entrainement avec son club chinois de Beijing BG. La nouvelle attriste le monde sportif et singulièrement celui de l’Afrique de l’Ouest. Des examens médicaux indiquent qu’il a été victime d’une crise cardiaque.

Plus proche de nous. Le 11 septembre 2016, Ben Idriss Dermé, international burkinabè évoluant au club AJ Biguglia, trouvait aussi la mort à quelques instants de la fin d’un match en Coupe de France contre Furiani. Une crise cardiaque avait aussi emporté ce joueur de 34 ans.

Les morts subites deviennent légion surtout pour les joueurs d’origine africaine. En 2016, deux joueurs africains évoluant hors du continent sont décédés sur le terrain. Le Camerounais Patrick Ekeng Ekeng, alors sociétaire de Dinamo Bucarest en Roumanie vient compléter ce tableau funeste. La CAF en a aussi fait la remarque. « Nous avons remarqué qu’il y a trop de morts subites chez les joueurs africains », a lancé Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football.

Nécessité d’y mettre fin

Mais comment parvenir à réduire, à défaut d’y mettre fin, ces décès qui endeuillent des familles et des nations entières ? La réflexion est lancée au niveau de la CAF. Et lors de son symposium qui s’est déroulé les 18 et 19 juillet 2017 à Rabat, la question a été au centre d’un panel qui a réuni des responsables de fédérations et des spécialistes de médecine du sport. « Nous voulons protéger nos joueurs de ces choses. Comme vous le savez, ces gens apportent très souvent de la richesse à leurs familles et à leurs pays », a fait remarquer le président de la CAF.

Les conclusions de ce panel ont été, on ne peut plus, claires. « Le Comité a signifié toute sa détermination à accompagner toutes les recherches pouvant permettre de déterminer les causes de morts subites chez les footballeurs, dont la majorité sont originaires d’Afrique ».

Lutter contre les faux âges

L’une des solutions qui se dégagent est de pouvoir stopper le phénomène des faux âges en sport. C’est maintenant récurent de voir des séniors jouer avec des juniors et des juniors dans la catégorie des cadets. Cela peut contribuer à mettre un bémol aux morts subites : « Le Comité a signifié sa détermination à accompagner toutes les solutions scientifiques et médicales à même d’éradiquer le phénomène de trafic des âges ». La mise en œuvre de ces engagements permettra à l’équipe d’Ahmad Ahmad d’apporter plus de garantie et de compétitivité aux joueurs d’origine africaine dont l’image est souvent celle de ceux qui ont trafiqué leurs âges.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net