Toma (Nayala) : L’Auberge de l’amitié ouvre ses portes

Une nouvelle infrastructure hôtelière a officiellement ouvert ses portes le 15 août 2017 à Toma, chef-lieu de la province du Nayala, à quelque 200 kms de Ouagadougou. Dénommée « Auberge de l’amitié », elle offre aux touristes et voyageurs de passage des chambres climatisées et ventilées et un restaurant. Son promoteur est le chef de canton de Toma, M. Emile Paré.

L’Auberge de l’amitié, qui a ainsi ouvert ses portes en cette fête de l’Assomption 2017, a vu le démarrage de ses travaux en août 2016. Et leur achèvement en mai 2017.

Le joyau comporte 8 chambres ventilées et climatisées et un restaurant. Il y a aussi 10 chambres en annexe plus une salle de conférence.

Vu le climat de deuil national qui a coïncidé avec l’ouverture de l’auberge, la cérémonie d’inauguration a été très sobre. Elle a essentiellement connu une intervention et la visite des installations.

Selon le promoteur, M. Emile Paré, banquier à la retraite et chef de canton de Toma, l’objectif principal de son initiative est de permettre aux étrangers et à la population de la province du Nayala et des environs d’avoir un abri confortable. Et dans cet esprit, il a encouragé le promoteur de l’hôtel Bientama, M. Zéphirin Paré et a invité les filles et fils du Nayala à investir pour le développement de la localité.

Le haut-commissaire de la province du Nayala, Mme Mariama Konaté/Gnanou, présente à la cérémonie, a félicité Sa Majesté Emile Paré pour cette infrastructure qui vient à point nommé renforcer le dispositif hôtelier de la localité et à appuyer l’appel lancé aux fils et filles du Nayala à investir dans leur province.

Gaston Toé à Toma

Lefaso.net