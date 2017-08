Attaques du restaurant Aziz Istanbul : Les précisions de l’UNAPOL

Au moment où la nation entière fait le deuil de ses fils et de ses amis tombés suite à l’attaque odieuse, lâche et barbare perpétrée le dimanche 13 août 2017 sur le Restaurant Aziz Istanbul de OUAGADOUGOU, UNAPOL s’incline religieusement devant la mémoire des disparus. Puisse Dieu le Tout Puissant les accueillir dans sa félicité éternelle et apaiser les cœurs de tous ceux qui ont été meurtris par cette tragédie.

À tous les blessés de cette douloureuse expérience, qu’ils recouvrent promptement la santé.UNAPOL par cette occasion félicite toutes les forces qui sont intervenues sur le théâtre des opérations. Elles ont agi avec bravoure et patriotisme. Leur promptitude a sans doute permis de limiter les dégâts. Puissent les blessés d’entre-deux se rétablir pleinement et avec promptitude.

UNAPOL salue également les deux agents de police en faction qui par leur réaction ont empêché que BRAVIA HÔTEL soit un deuxième foyer funeste. Prompt rétablissement à l’Assistant de Police Norbert NANA qui a été blessé à l’occasion.

Cette attaque si besoin est encore, vient nous rappeler l’impérieuse nécessité de rester vigilant car ce genre de menace est omniprésent. C’est le lieu d’inviter les populations à intégrer le réflexe de dénonciation de toute personne et de toute attitude suspectes.

Aussi les gouvernants sont interpellés à faire de l’équipement des forces de sécurité une priorité car l’inopérance du matériel constitue une faille non seulement pour la sécurité de nos équipes en opération mais également un obstacle à la pleine réussite de nos équipes en campagne.

LE SECRÉTARIAT À LA COMMUNICATION ET AUX RELATIONS EXTÉRIEURES.



Source : Page Facebook de UNAPOL Burkina