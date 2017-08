Eliminatoires Mondial 2018 : Les Etalons face au Sénégal sans Jonathan Pitroipa et Abdoul Razack Traoré

L’entraineur des Etalons, Paulo Duarte, a publié, ce jeudi 17 août 2017, une liste de 24 joueurs convoqués pour la double confrontation les 2 et 5 Septembre, contre le Sénégal en éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Jonathan Pitroipa et Abdoul Razack Traoré seront les grands absents à cette rencontre. Bakary Koné signe son come-back. Un retour important pour les Etalons qui manquent visiblement d’hommes capables pour le combat.

Ils sont finalement 24 à recevoir les lettres de convocation de l’entraineur Paulo Duarte pour le match contre le Sénégal. Match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018.

L’équipe a connu une profonde mutation pour plusieurs raisons. Jonathan Pitroipa et Aboubacar Saré sont absents parce qu’il sont actuellement sans club. Abdoul Razack Traoré qui a clos en apothéose sa pré-saison avec son club ne sera pas aussi de la partie parce qu’il est blessé.

D’autres, par contre, font leur come-back au sein de l’effectif. Bakary Koné et Daouda Diakité qui étaient blessés, retrouvent l’équipe nationale. Germain Sanou aussi revient. Retiré à la dernière minute de la liste contre l’Angola, Sanou revient dans le groupe des gardiens de l’équipe nationale. « Germain Sanou est un bon gardien. C’est vrai qu’il est en train de perdre quatre à cinq ans de sa carrière par manque de maturité. Mais il reste malgré tout un bon gardien. C’est pour cela que je l’ai appelé », a expliqué Paulo Duarte.

Une équipe handicapée

Les joueurs feront leur stage au Portugal. Selon l’entraineur, toutes les conditions sont réunies pour réussir leur préparation. Mieux, le choix du Portugal a d’autres avantages. « Cela évite aux joueurs d’être fatigués en faisant Paris-Ouaga-Sénégal-Ouaga-Paris. En restant au Portugal, on ira directement au Sénégal avant de revenir ici pour le match retour », a expliqué le coach Duarte.

Si l’équipe présente une relative solidité, elle comporte des faiblesses selon Paulo Duarte. En plus de l’absence de Jonathan et de Razack, d’autres comme Bakary Koné manquent pour l’instant de compétition. Comme solution, Mohamed Ouattara, défenseur de l’EFO la saison dernière et qui vient de signer au WAC (Maroc), est appelé pour garnir la charnière défensive des Etalons.

C’est donc une équipe affaiblie des Etalons qui rencontrera le Sénégal de Sadio Mané. Et comme l’a reconnu l’entraineur lui-même, le Sénégal est favori dans cette rencontre. Mais c’est sans compter avec la détermination, l’esprit d’équipe des Etalons, troisièmes à la dernière CAN jouée au Gabon.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net

Liste des joueurs

1- Sanou Moussa Germain (Beauvais , France)

2- Koffi Kouakou Hervé (Lille, France)

3-Daouda Diakité ( V club RDC)

4- Ouédraogo Dylan (Monaco U19, France)

5- Paro Yssouf (Niort, France)

6- Malo Patrick (Smouha, Egypte)

7- Dayo Yssoufou ( RC Berkane , Maroc)

8- Ouattara Mohamed ( Wac, Maroc)

9- Coulibaly Yacouba ( LE HAVRE, France)

10- Yago Steeve ( Toulouse , France)

11- Koné Bakary ( Málaga, Espagne)

12- Touré Blati (Omonia Nicosia , Chipre)

13- Kaboré Charles (Krasnodar, Russie)

14- Traoré Sibiri Alain (Al Markhiya , Quatar)

15- Ki Stephane Aziz (Omonia Nicosia, Chipre)

16- Bayala Cyrille (Sheriff Tiraspol, Moldavie)

17- Koura Anthony (Nancy , France)

18- Nacoulma Préjuce ( Nantes , France)

19- Bancé Aristide (AL MASRY, Egypte)

20- Traoré Bertrand ( Lyon, France)

21- Diawara Banou ( Smouha , Egypte)

22- Sirima Gafar (FC TAMBOV, Russie)

23 Yaya Banhoro (Santos, Brésil)