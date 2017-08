Attaque terroriste du café Aziz Istanbul : « Le peuple saura démasquer les valets locaux tapis dans l’ombre », selon le M/PRSCA

Ceci est un communiqué de presse du Mouvement Plus Rien ne sera Comme Avant (M/PRSCA) suite à l’attaque terroriste des 13 et 14 août 2017.

Vaillant et courageux peuple du Burkina Faso, une fois de plus, de sales et tristes hors la loi se sont lâchement attaqués à notre peuple en ôtant des vies humaines et faisant plusieurs blessés. Cela a été très douloureux et pénible, mais ne doit pas nous faire fléchir, car le peuple burkinabè est un peuple universellement reconnu téméraire.

Nous ne devons pas nous laisser divertir et céder à la panique de ces seigneurs d’horreur et de sang. Il n’est point question de renouer des pactes sataniques et inhumains avec ces montres d’une autre époque. Ce ne sera plus sur notre territoire qu’ils trouveront asile, quoi qu’il advienne.

A leurs valets locaux tapis dans l’ombre sur notre territoire, nous leur disons que le peuple saura les démasquer et leur infliger une sanction à la hauteur de leurs forfaitures.

Aux familles des victimes, nous leur adressons nos condoléances et nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés.

Nos encouragements et félicitations vont à nos forces de défense et de sécurité.

A bas les terroristes et leurs valets locaux.

Honneur et gloire éternelle au peuple burkinabè.

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons !

Pour le bureau exécutif

Le chargé de la Communication du M/PRSCA

GUIRO Massourou