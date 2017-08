Attaques terroristes au Burkina : La FENASI appelle au reflexe de dénonciation et de collaboration avec les forces de l’ordre et de défense

Nous, Président du Bureau Exécutif National de la Fédération Nationale des Associations du Secteur Informel(FENASI), au nom du bureau exécutif national et en notre nom propre, partageons ces moments d’émotion et de recueillement qui rassemble tous nos concitoyens quelque soient leurs bords, et nous rappelle que, collectivement, nous sommes les dépositaires de cette patrie lugubrement attaquée le dimanche 13 Aout en pleine capitale.

Face à cet incident cruel déposé par les indifférents, et dans lequel ont péri nombre d’espoirs de notre pays, nous formulons nos encouragements et perpétuons notre soutien à l’endroit du gouvernement et des forces de défense et de sécurité burkinabé et traduisons l’expression de nos condoléances aux familles éplorées ; de même que nos compassions à leurs proches.

Par ailleurs, la FENASI appelle tous ses membres et sympathisants au reflexe de dénonciation et de collaboration avec les forces de l’ordre et de défense quant à tout individu objet de soupçon.

Pour le Bureau Exécutif National,

Le Président

Lassane KABORE

A Ouagadougou, le 16 Août 2017