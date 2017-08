La tontine : Un moyen d’épargne pour les femmes à Bobo-Dioulasso

S’il y a un phénomène qui est développé à Bobo-Dioulasso, c’est bien les tontines des femmes. En effet, cela fait belle lurette que les tontines existent surtout en Afrique où elles sont largement reconnues comme « la banque des femmes ». Répandues aussi bien dans les zones urbaines que rurales du Burkina Faso, on assiste désormais à une explosion de cette pratique à Bobo-Dioulasso.

Bien plus qu’un regroupement de femmes, les tontines se substituent intégralement à l’épargne bancaire. Une sorte de solidarité féminine, d’entraide basée sur la confiance mutuelle. A Bobo-Dioulasso, ce phénomène y est bien répandu. Selon certaines femmes rencontrées dans la ville, c’est face à la pauvreté et surtout aux difficultés des femmes à avoir des crédits auprès des banques, que l’idée est venue à ces dernières de se constituer en association rotative d’épargne. Ce qui fait de la tontine une association d’individus unis en fonction de leurs liens amicaux, familiaux, de leur appartenance à une même profession, un même quartier et qui se regroupent mensuellement par exemple afin de mettre en commun leur épargne pour résoudre des problèmes personnels ou collectifs. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Romuald Dofini

Lefaso.net