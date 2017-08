Attaque terroriste du café Aziz Istanbul : Les Burkinabè d’Italie condamnent des « actes odieux et barbares »

Peuple du Burkina Faso,

C’est avec beaucoup d’amertume que nous avons suivi les récents évènements malheureux survenus dans la capitale de notre chère patrie, le Burkina Faso.

En effet à peine plus d’une année et demie des attaques du 15 janvier 2016, cette énième attaque de barbarie vient nous interpeler une fois de plus que la lutte contre le terrorisme constitue un combat de longue haleine et nécessite la contribution de toutes et tous.

En ces circonstances douloureuses, nous, Burkinabè d’Italie, tenons à présenter toutes nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées tout en souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés.

Nous, Burkinabè d’Italie, condamnons avec la plus grande fermeté ces actes odieux et barbares de nature à saper la quiétude de nos paisibles concitoyens et à ternir l’image de notre pays.

Nous réitérons notre soutien indéfectible au Président du Faso dans son engagement à combattre le terrorisme sous toutes ses formes.

Que Dieu bénisse le Burkina Faso !!!

Rome, le 16 août 2017

Ont signé,

Mahamadi DABRE, Président de la FABI

Inoussa BARA, Porte-parole des Délégués CSBE

Les membres du Bureau Exécutif de la FABI

Et 70 associations des Burkinabè membres de la FABI