Attaque du 13 aout 2017 : Retenir AUSSI ce qui est réconfortant

Que les âmes de ceux qui nous ont brutalement quittés reposent en paix. Puissent les blessés recouvrer la plénitude de leur santé. Il s’agit à travers ces lignes, de noter les bons points dans la riposte et la gestion de cette deuxième agression de la capitale burkinabè. Tout n’est pas que larmes et tristesse. Comparée à celle de mi-janvier 2016, l’attaque du 13 aout 2017 a été mieux gérée à divers niveaux.

Les événements du 15 janvier 2016 avaient fini par convaincre que le Burkina Faso est entré définitivement dans le viseur des forces du mal. A peine les nouvelles autorités avaient-elles été installées, qu’elles devraient gérer la première grave crise. 30 morts et 71 blessés.

Une réponse immédiate...

Les unités spéciales de la gendarmerie et de la police avaient mis du temps pour se déporter sur le terrain des opérations. C’était une première. Malgré tout, elles sont allées au charbon, et tenu tête aux terroristes avant que la force étrangère ( française notamment ) ne s’amène depuis le Mali.

Cette fois, il faut le dire. La riposte n’a pas tardé. Plusieurs sources reconnaissent que ’’nos hommes’’ n’ont pas mis du temps pour arriver sur les lieux. Lors de la visite du président malien Ibrahim Boubacar Keita, le commandant de l’Unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale (USIGN), Commandant Evrard Somda a expliqué que ses hommes sont arrivés sur place très vite après les premiers coups de feu.

« Quand on a commencé l’investigation du premier niveau du bâtiment, on a été pris à partie par des tirs très nourris, continus et non interrompus. Notre bouclier balistique a résisté pendant un certain temps jusqu’à ce que face à la dureté des tirs on soit obligé de l’abandonner et de chercher à rentrer. En voulant monter, et certainement avec l’usage de nos grenades offensives, un petit incendie s’est déclaré et a coupé le courant, ce qui a rendu la visibilité presque nulle.

Mais on avait la certitude qu’ils étaient déjà dans l’immeuble donc l’urgence était levée parce qu’ils ne peuvent plus s’échapper. On a pris le temps de monter notre scénario et quand on a tenté la deuxième approche aux environs de minuit trente minutes, on a enregistré trois blessés. Après leur évacuation on a fait recours à l’unité d’intervention de la police nationale qui nous a donné un bouclier et avec ce bouclier on a pu avoir accès au premier niveau de l’étage’’, a expliqué le commandant Somda aux deux chefs d’Etat, Roch Kaboré et IBK.

Gendarmes et policiers ont prouvé qu’il faut compter avec les forces domestiques et qu’il faut surtout leur donner ce dont ils ont besoin pour faire le ’’job’’ . Cinq blessés dont un grièvement , ont été enregistrés dans leurs rangs.

Une com. de crise améliorée

L’autre bon point, c’est la communication gouvernementale autour de l’épreuve. Une communication en cette période ou le public a besoin d’être informé et surtout rassuré. Cette fois, il n’y a pas eu de cafouillages. Un ambassadeur qui contredit un ministre qui lui-même tient des déclarations qui se révèlent fausses par la suite...nous n’en avons pas vu cette fois. A chacun son travail.

Le ministre en charge de la communication a fait le point au fur et à mesure que les opérations se menaient. Le terrain médiatique a été bien occupé et cela a coupé court à toutes ces rumeurs qui en pareilles circonstances vont vite. Il faut le dire, c’est aussi une guerre de la communication et le gouvernement l’a en partie, gagnée.

L’unité nationale...

Avant le 13 aout, c’était encore chaud sur le front social. Un tension dont on a malheureusement l’habitude maintenant. Les chauffeurs avaient tout bloqué et les réservoirs des engins roulants étaient à sec. L’opinion était une fois de plus divisée sur l’opportunité de ce mouvement et on se tirait dessus à boulets rouges par chapelles politiques interposées.

L’attaque a rangé toutes ces querelles. Immédiatement les cœurs battaient à l’unisson. Les messages de différents bords affluaient et les couleurs politiques ont disparu au profit de celles du drapeau national. Les différents messages de solidarité et de soutien des partis politiques, mouvements et associations foisonnent toujours.

Depuis l’extérieur, des ’’exilés’’ ont donné de la voix. Sans chercher les boucs émissaires, l’unité nationale s’est vite exprimée. Quand la patrie brule, les patriotes savent s’accorder sur l’essentiel.

Des dons de sang, des actes de solidarité de toute nature, continuent d’être enregistrés pour apaiser la douleur des blessés.

Cette résilience est donc à saluer. La guerre imposée est asymétrique, sans logique. Bien entendu, il faut continuer à travailler sur tous les fronts à prévenir les attaques terroristes. Etre prudent, collaborer avec les FDS. Mais quand une attaque survient, les dégâts doivent être limités au maximum. ’’Nous sommes en guerre’’, ne cesse-t-on d’entendre. Il faut donc se préparer pour y faire face, a tout moment.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net