Attaque café resto Aziz Istanbul : La présidente du PDC, Saran Sérémé appelle à un sursaut patriotique contre le terrorisme

Depuis son séjour au Maroc dans le cadre de son contrôle sanitaire, la présidente du Parti pour le développement et le changement (PDC) condamne l’attaque barbare qui s’est produite au café resto Aziz Istanbul causant 18 morts de plusieurs nationalités et 25 blessés. Elle appelle à la culture de la solidarité entre les différentes composantes de la société burkinabè et surtout à l’unité d’actions entre les Burkinabè et la communauté ouest-africaine, africaine et mondiale face au terrorisme.

« Du Maroc, j’adresse mes condoléances aux familles et m’incline devant la mémoire des victimes de toutes les nations en général, en singulier au peuple burkinabè endeuillé. Puisse l’âme de nos morts reposer en paix dans la grâce divine. Prompt rétablissement aux blessés et puisse Dieu consoler nos cœurs meurtris par la barbarie humaine. Nous congratulons les forces de défense et de sécurité dans toutes leurs composantes, gendarme, militaire, policiers, sapeurs-pompiers et le corps médical pour la promptitude de leur réaction pour sauver des vies lors de cette attaque du 13 août 2017 au café resto Aziz Istanbul.

Par patriotisme, nous devons agir en toute responsabilité et détermination, en toute solidarité et d’unité d’actions avec nos forces de défense et de sécurité, dans l’unité également avec notre communauté ouest africaine, mondiale en vue de neutraliser et anéantir ce vil, lâche et versatile ennemi qu’est le terrorisme. Nous restons plus que forts, solidaires, dignes et unis quelles que soient les circonstances.

« C’est le moment de s’abreuver à la source de l’unité pour faire montre de l’invulnérabilité de notre peuple »

C’est le lieu de rappeler qu’en tant que filles et fils d’une même nation, nous devrons nous hisser au-delà des clivages de tout genre pour faire prévaloir l’intérêt supérieur de notre peuple qui n’est rien d’autre que l’unité dans l’action contre les malfaiteurs. Les clivages n’ont pas droit de cité dans un contexte aussi difficile au plan sécuritaire et où le défi ne doit être relevé que par une synergie d’actions de toutes les composantes de la société où qu’elles se trouvent.

Dans notre contexte, la solidarité doit être de mise au sein des forces de l’ordre, de défense et de sécurité, de la classe politique, au sein de notre peuple qui a toujours su se mettre debout comme un seul homme face à des adversités de quelque nature que ce soit. C’est le moment de s’abreuver à la source de l’unité pour faire montre de l’invulnérabilité de notre peuple. Pour cela et pour combattre le terrorisme qui s’est métastasé en Afrique et dans le monde, nous souhaitons que le G5 Sahel soit le plut tôt opérationnel que possible. Aucune nation seule, ne peut tenir face au terrorisme.

Face au mal, nous devrons savoir aplanir nos différences et savoir faire des critiques à l’interne pour lutter efficacement contre le terrorisme.

Dieu bénisse et renforce la sagesse les autorités politiques, judiciaires et militaires du Faso. Puisse-t-il particulièrement veiller et bénir le peuple burkinabè ».

Saran Sérémé Séré, présidente du Parti pour le développement et le changement (PDC)