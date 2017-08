Police municipale de Bobo-Dioulasso : Les agents veulent désormais être recrutés avec le niveau BEPC

Après la grève des agents de la police municipale de Ouagadougou en juillet 2017, ceux de la ville de Bobo-Dioulasso ont observé à leur tour un mouvement d’humeur le jeudi 17 Aout 2017 pour disent-ils, réclamer de meilleures conditions de travail et de vie. Selon le brigadier Anselme Sibiri Millogo, « jusque-là, le recrutement au sein de la police municipale se fait avec le niveau de la classe de 4eme ».

Ce que les agents n’approuvent plus. C’est ainsi qu’ils ont demandé à l’autorité de rehausser le niveau de recrutement des agents de la police municipale. « Nous avons ainsi demandé de recruter maintenant avec le niveau BEPC et un reclassement au sein du corps afin d’être plus efficace sur le terrain. Aujourd’hui, un agent sur le terrain doit pouvoir bien s’exprimer. C’est un agent de premier rang de renseignement et nous souhaitons que notre carrière soit vraiment plus améliorée », a lancé ce dernier.

Anselme Millogo

A en croire les mécontents, les premiers responsables ont été approchés pour poser le problème qui, jusqu’à présent est sans suite favorable. Cependant, ils ont précisé que ce mouvement d’humeur pour exprimer leur mécontentement, n’est pas un arrêt de travail vu la situation nationale actuelle. « Ce n’est pas un arrêt de travail. C’est juste un mouvement d’humeur pour vraiment montrer notre mécontentement par rapport à tout ce qui se passe. Nous allons nous donner des idées et chacun reprendra son travail », a dit le brigadier Anselme Sibiri Millogo. Toutefois, ces derniers espèrent des autorités, une suite favorable dans les jours à venir.

Romuald Dofini

Lefaso.net