Attentats de Ouagadougou : Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE présente les condoléances du Sénégal à l’Etat burkinabè à l’Ambassade du Burkina Faso à Dakar

C’est en milieu de journée que Son Excellence Monsieur Mahammed Boun Abdallah DIONNE est arrivé à l’Ambassade du Burkina Faso accompagné du Ministre de la Culture et de la Communication Monsieur Mbagnick NDIAYE, du Ministre Porte-Parole du Gouvernement Monsieur Seydou GUEYE, du Secrétaire d’Etat chargé de la Communication Monsieur Yakham BAYE, de son Conseiller Diplomatique et du Secrétaire Général Adjoint du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Monsieur Ibrahima SECK.

C’est Son Excellence Madame Aline KOALA KABORE, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso au Sénégal qui a lu le message de compassion et de solidarité du Premier Ministre.

Le Premier ministre a ensuite dit toute la compassion et le soutien du peuple sénégalais à celui du Burkina Faso. Il a condamné ces actes et réaffirmé la nécessité pour les Etats de la région de s’unir pour ensemble combattre la menace terroriste de plus en plus présente dans la sous- région.

Le Président de la République du Sénégal, dans une lettre adressée à son homologue burkinabè au lendemain des attentats, avait exprimé sa compassion et sa solidarité à son homologue Roch Marc Christian KABORE et au peuple burkinabè.

Pour rappel c’est dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 août dernier qu’un groupe terroriste a pris d’assaut le restaurant Aziz Istanbul, une terrasse fréquentée par des occidentaux sur l’avenue kwamé Nkrumah, tirant sur des populations civiles et faisant officiellement 19 morts et 22 blessés.

Ambassade du Burkina Faso

Dakar/ Sénégal