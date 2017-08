Attaque café Aziz Instanbul : Les jeunes du CDP se mobilisent pour offrir du sang aux blessés

72 heures après l’attaque du restaurant Aziz Instanbul, et suite à l’appel du Centre régional de transfusion sanguine pour les besoins en sang pour les blessés, les jeunes du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP, ex-parti au pouvoir) ont sonné la mobilisation. Selon le responsable à la jeunesse de ce parti, Mathias Ouédraogo, cette opération de don de sang qui a commencé dans la matinée de ce mercredi, 16 août 2017 au Centre régional de transfusion sanguine, va s’étendre sur toute la semaine.

« Etant une structure soucieuse du bien-être du peuple, on ne pouvait pas rester insensible à l’appel à venir en aide aux frères, blessés de cet acte barbare et lâche. Les gens viendront au fur et à mesure. L’objectif, c’est d’atteindre au moins 300 poches de sang », a justifié le responsable des jeunes du CDP, Mathias Ouédraogo, précisant que la mobilisation va s’étendre sur toute la semaine. Tout en renouvelant la compassion de son parti aux familles éprouvées, Mathias Ouédraogo pense qu’il faut prendre conscience de la réalité du phénomène de terrorisme et, partant, travailler en amont avec toutes les forces-vives pour faire face à ce mal.

Boureima Sana de l’arrondissement 5 dit être également un habitué de don de sang

« Il ne faut pas se borner à dire que le terrorisme est un phénomène international et que par conséquent, on n’y peut rien. Il faut qu’on travaille à minimiser les choses. Ce n’est pas parce que le terrorisme est partout que nous, nous devons laisser faire. Nous souhaitons donc qu’on puisse engager toutes les forces-vives de la nation, se donner la main pour y faire face », exprime Mathias Ouédraogo.

Mesurant la douleur des Burkinabè en cette période, il lance : « Il n’y a pas de coloration politique ; que tout jeune qui se sent à mesure d’offrir son sang, le fasse pour venir en aide à tous ces blessés qui sont dans le besoin », prône-t-il.

C’est aussi l’avis de Boureima Sana, responsable des jeunes CDP de l’arrondissement N°5 de Ouagadougou pour qui, cet élan de solidarité ‘’s’impose’’ aux jeunes de son parti. C’est pourquoi motive-t-il la jeunesse burkinabè à se départir « des querelles politiques et savoir s’unir pour aller à l’essentiel ; l’avenir du Burkina. Etant l’avenir du pays, il faut s’unir pour faire du Burkina, un pays émergent. Il faut savoir s’organiser autour de l’essentiel ».

Le président par intérim du CDP, Achille Tapsoba

En cette première journée de mobilisation, les jeunes du CDP ont reçu l’encouragement du président par intérim du parti, Achille Tapsoba, qui a effectué le déplacement du lieu d’opération. Il se réjouit qu’au-delà de la déclaration de compassion et de solidarité nationale de son parti, les jeunes répondent à l’appel pour venir en aide aux blessés.

Paul Yoda du Centre régional de transfusion sanguine

Le président par intérim du CDP appelle les Burkinabè à « faire encore preuve de solidarité ».

« En pareilles circonstances, c’est un élan unique que nous devons avoir. Au-delà de toutes les appartenances (politiques), il s’agit d’un problème à dimension nationale, il s’agit d’une agression contre notre nation. On n’a pas besoin que nous soyons divisés en ces instants. Que nous puissions réagir en Burkinabè », confie M. Tapsoba, convaincu que le phénomène de terrorisme a besoin d’une action unitaire.

L’appel au don de sang a eu écho favorable auprès des populations. « On sent vraiment une grande mobilisation des populations burkinabè, c’est vraiment un acte de solidarité », félicite Paul Yoda du Centre régional de Transfusion sanguine.

