Attaque terroriste du café Aziz Istanbul : La Coalition Bori Bana invite à la solidarité autour de la défense de la patrie

Le dimanche 13 août 2017, notre chère patrie a été victime d’une attaque lâche et barbare perpétrée par des hommes sans foi ni loi menée contre des vies innocentes au CAFE ISTANBUL sis à l’avenue KWAME NKRUMAH à Ouagadougou. Cette ignoble et barbare attaque a causé plusieurs morts, de nombreux blessés et des dégâts matériels énormes.

En ces moments difficiles pour la nation plongée dans un deuil national de 72 heures, la Coalition BORI BANA condamne avec la dernière énergie cette énième attaque lâche et odieuse qui a plongé notre cité dans l’horreur.

Elle réaffirme par ailleurs son rejet absolu d’une telle violence cynique et abjecte digne d’une civilisation inhumaine.

En conséquence, la Coalition Bori Bana :

➢ Condamne avec fermeté et la dernière l’attaque terroriste du 13 aout 2017 ;

➢ Présente ses condoléances aux familles et amis des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés ;

➢ Salue le courage et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité qui malgré les moyens dont ils disposent sont venus à bout de ces terroristes dans un délai raisonnable ;

➢ Invite les populations civiles et militaires à l’union, à la solidarité autour de la défense de la patrie ;

➢ Invite les autorités à mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité du matériel technologique de pointe pour plus d’efficacité dans la lutte contre le terrorisme.

Fait à Ouagadougou, le 16 aout 2017

La porte-parole de la Coalition BORI BANA

SAFIATOU LOPEZ/ZONGO