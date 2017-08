Décès de Hadja Maténé OUEDRAOGO / SANOU : Remerciements et faire part

La grande famille de feu El Hadj Nomba OUEDRAOGO à Ouahigouya, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Canada et Etats-Unis,

Les grandes familles BARRY, TRAORE, BADINI, DIALLO, OUEDRAOGO et ZOUNGRANA, à Ouahigouya, Koudougou et Ouagadougou,

La grande famille de El Hadj OUEDRAOGO Souleymane Niono, fonctionnaire à la retraite, à Ouahigouya, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et au Canada,

Hadja Maténé OUEDRAOGO / SANOU, Administrateur Civil à la retraite à Ouagadougou

Les grandes familles KARAMBIRI à Tougan, Bobo-Dioulasso et aux USA,

Les familles alliées OUEDRAOGO à Ouahigouya et Ouagadougou, DEMBÉLÉ à Abidjan, Bobo-Dioulasso et au Canada,

Les frères et sœurs de la défunte, ses amis et collègues,

M. OUEDRAOGO Souleymane de Nomba à Montréal,

Les enfants OUEDRAOGO Malika et OUEDRAOGO Safia.

Très touchés par les nombreuses marques de compassion et de solidarité manifestées à leur endroit lors du rappel à Dieu de leur fille, épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et amie, Madame OUEDRAOGO Fatimata née KARAMBIRI, le mercredi 19 avril 2017 suivi de l’inhumation le jeudi 20 avril 2017 à Montréal, réitèrent leurs sincères remerciements à tous ceux qui de près ou de loin leur ont apporté soutien moral, spirituel, matériel et financier lors cette douloureuse épreuve.

Elles vous informent que la cérémonie de Doua aura lieu pour le repos de son âme le dimanche 20 août à 8h chez El Hadj OUEDRAOGO Saïdou Boulhabo à Kamsonguin (En face du mur de l’ASECNA côte Est).

Puisse Dieu le Tout Puissant et Miséricordieux vous rende au centuple tous vos bienfaits.

Union de prières !