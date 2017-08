Santé : L’hémophilie, une maladie essentiellement masculine

Ils seraient environ 2000 burkinabè atteints d’hémophilie, une maladie hémorragique héréditaire longtemps méconnue du public, qui touche « presqu’exclusivement » les garçons. Le vendredi 11 août 2017, l’Association des Hémophiles du Burkina Faso (AHBF), en collaboration avec la Fédération mondiale de l’hémophilie et l’Association française des hémophiles, ont organisé une conférence de presse. L’objectif était de permettre au public de mieux appréhender ce fléau.

« L’hémophilie est une maladie du sang, génétique et rare. Elle se caractérise par la tendance à des saignements incontrôlables et souvent mortels, survenant spontanément sans cause apparente où à la suite de traumatismes très minimes » a expliqué Aristide Zongo, président de l’Association des hémophiles du Burkina, soulignant que lorsqu’une personne est détectée hémophile, elle est d’emblée déclarée membre de l’association. A ce jour, 47 cas d’hémophilie sont diagnostiqués au Burkina.

Cette maladie se manifeste la plupart du temps par des saignements qui touchent souvent les articulations par destruction de celles-ci, appelés hémarthrose (en ce qui concerne notamment le genou, hanche, etc.) et hématomes pour les muscles. Ces saignements sont responsables d’invalidité et d’handicap très important.

Répertorier les 2000 cas

Face à ce ’’tueur silencieux’’, l’AHBF et ses partenaires veulent faire de la sensibilisation, le remède principal, pour vaincre ce fléau. Il s’agit, selon Aristide Zongo, de répertorier dans un avenir proche, les 2000 cas estimés, afin que ceux-ci puissent également avoir accès à un traitement sécurisé, à l’instar des 40 cas suivis au CHU Charles de Gaulle. A ce sujet, le Pr Eléonore Kafando, médecin hématologue au CHU Charles de Gaulle, confie : « La maladie n’a pas de remède pour l’instant ». Du côté de la fédération mondiale de l’hémophilie, on annonce que des recherches sont en cours pour venir à bout de ce fléau.

Notons qu’à ce jour, les personnes atteintes d’hémophilie bénéficient d’une prise en charge gratuite au CHU Charles de Gaulle. Et cela, grâce à l’appui de la Fédération mondiale de l’hémophilie et l’Association française des hémophiles qui ont fait un don de médicaments d’une valeur de 1.250.000 dollars, soit plus de 600 millions FCFA.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net