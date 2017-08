Attaque terroriste du 13 aout : La Fédération des associations islamiques du Burkina au chevet des blessés

Une délégation de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) était à l’hôpital Yalgado Ouédraogo, le 15 aout 2017, pour apporter soutien et réconfort aux blessés de l’attaque terroriste du 13 Août. Elle n’a pas manqué de féliciter le personnel médical et la direction générale dudit hôpital pour le dévouement dont ils font montre pour assurer des soins de qualité aux blessés. Conduite par le président du présidium, El Hadj Abdoul Rahmane SANA, la FAIB est allée invoquer la miséricorde d’Allah pour les blessés et apporté un soutien financier de 1.250.000 Fcfa au nom des musulmans de notre pays.

Suite à l’attaque terroriste du 13 aout 2017, 25 blessés ont été conduits au Centre hospitalier universitaire yalgado Ouédraogo. Quatre d’entre eux sont malheureusement décédés en plus des 14 qui ont perdu la vie au Café-restaurant Aziz Istanbul lors de l’attaque. Parmi les 25 blessés, on dénombre cinq gendarmes.

Actuellement, la plupart des blessés ont rejoint leurs domiciles et certains poursuivent leur traitement en ambulatoire. « A l’heure actuelle, nous avons dans nos murs quatre blessés dont deux encore hospitalisés, une à la grande réanimation, un autre en neurochirurgie. Il y a deux cas graves après qu’ils aient subi des interventions, on les a transférés à l’hôpital Blaise Compaoré notamment un des gendarmes qui a été sérieusement atteint. Les autorités ont déjà donné des consignes dans ce sens, mais il faut que le malade soit dans un certain état avant de pouvoir éventuellement envisager une évacuation. Il y a un certain nombre que nous avons libéré et qui vont suivre le traitement en ambulatoire », a expliqué Robert Sangaré, le directeur général du CHU-Yalgado Ouédraogo.

En attendant des consignes des autorités par rapport à l’organisation éventuelle des obsèques, tous les corps ont été transférés à l’hôpital du district de Bogodogo qui dispose d’une morgue de grande capacité permettant aux médecins-légistes de faire leur travail dans un cadre plus adapté.

C’est dans ce contexte que la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) s’est rendue au CHU-Yalgado Ouédraogo pour apporter soutien et réconfort aux blessés et aux responsables de ce centre hospitalier. Les médecins ayant attiré l’attention de la direction générale sur les visites qui ne permettent pas de préserver l’intimité des malades, la délégation des visiteurs s’est limitée à la direction générale à qui elle a demandé de transmettre sa solidarité aux malades. « Au nom de la communauté musulmane, nous sommes venus apporter le soutien aux blessés et à ceux qui ont perdu des proches et prier pour qu’Allah puisse pardonner les personnes décédées », a confié El Hadj Abdoul Rahmane SANA, le président du présidium de la FAIB.

Eviter tout amalgame entre islam et terrorisme

Le DG de l’hôpial recevant la contribution financière de la FAIB des mains de El Hadj Abdoul Rahmane SANA

Le chef de la délégation a ensuite lancé cet appel afin d’éviter tout amalgame possible : « Nous en appelons à la solidarité de l’ensemble des Burkinabè avec le gouvernement, avec les agents de santé qui se battent depuis ce jour pour sauver des vies. Aux forces de défense et de sécurité, nous leur disons que nous sommes ensemble. Nous demandons à tous les Burkinabè de rester solidaires et de ne pas faire d’amalgame entre l’islam et ces terroristes. Vous voyez que parmi les victimes, il y a plus de musulmans que les autres confessions religieuses. Il faut que les Burkinabè soient soudés et solidaires pour vaincre ce phénomène ».

En plus des prières et autres messages de réconfort, la FAIB a offert une modeste contribution financière de 1 250 000 F CFA au nom de l’ensemble des musulmans du Burkina.

Président de la cellule psychologique installée à l’hôpital Yalgado Ouédraogo, le Pr Arouna Ouédraogo a précisé qu’une cinquantaine de personnes ont été reçues par cette cellule, des blessés physiques, mais aussi des personnes moralement choqués, des gens qui ont perdu des proches. « Certains ont besoin d’un accompagnement à long terme. Vos prières et conseils seront extrêmement utiles pour les blessés, mais surtout ceux qui sont sous le choc ainsi que les parents des victimes », a-t-il dit aux visiteurs du jour.

Moussa Diallo

Lefaso.net