Attaques terroristes au restaurant Aziz Istanbul : Des Bobolais compatissent et demandent au gouvernement de prendre des mesures

Une fois de plus, le Burkina Faso a été la cible d’une attaque terroriste le dimanche 13 Aout 2107. Une attaque qui a causé la perte de plusieurs vies humaines mais aussi de nombreux blessés. Cette triste nouvelle est tombée comme une « bombe » dans la capitale économique, Bobo-Dioulasso. Ainsi, c’est avec consternation que les Bobolais ont appris à travers les médias, les faits de cette « barbarie ». A cet effet, ils présentent leurs sincères condoléances aux familles éplorées et surtout un prompt rétablissement aux nombreux blessés.

Selon Ganou Drissa, rencontré dans son bureau, sur son visage se lisait la tristesse et le découragement. Abattu par ces évènements, ce dernier manque de mots pour exprimer ses sentiments de compassion au peuple burkinabè et particulièrement aux familles des victimes de cette attaque terroriste. « Ce n’est pas facile vraiment pour tous les Burkinabè et particulièrement les familles des victimes. Franchement, les mots me manquent pour qualifier cet évènement ». Et sur ces termes, il interpelle le gouvernement burkinabè à mettre en place des stratégies de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. « Ces types d’attaques nuisent sans doute à notre économie. Et pour cela, il faut mettre des stratégies en place pour pouvoir lutter contre ces bandits. Aussi, le gouvernement doit chercher à placer les hommes qu’il faut et là où il faut », a-t-il laissé entendre.

Scotché à son poste récepteur (poste radio) devant son magasin, Assad Diallo est un jeune commerçant à Bobo-Dioulasso. A en croire ce dernier, la situation est compliquée et « très triste » vu le nombre de victimes. Selon lui, cette attaque remet en cause la question de la sécurité au Burkina Faso. « Certes, le gouvernement apporte déjà quelque chose pour lutter contre le terrorisme, mais je crois qu’il faut vraiment renforcer le niveau sécuritaire dans notre pays pour lutter contre ce grand mal de notre temps », a lancé ce dernier.

Et comme en matière de sécurité le risque zéro n’existe pas, embouchant la même trompette, Serge Téhé, n’a pas manqué de féliciter les forces de défense et de sécurité qui ont agi de manière prompte par rapport à cette attaque. Aussi, a-t-il préconisé que le gouvernement adopte des stratégies pour venir à bout de ce fléau qui mine notre continent, et précisément notre très cher Faso. « Le Burkina est dans une situation de relance économique après l’insurrection, et on a du mal à voir l’embellie économique venir. Et cette attaque vient encore annuler les efforts que fait le gouvernement pour pouvoir faire en sorte que les Burkinabè sentent une certaine embellie au niveau de l’économie et c’est vraiment dommage », s’est indigné ce dernier.

Cependant, il souhaite que les Burkinabè restent unis et soudés pour pouvoir vaincre l’ennemi. « Ceux qui font ça, leur intention est claire. C’est de faire en sorte que les gens baissent les bras, qu’ils soient découragés. Mais il faut qu’on leur montre que malgré tout ce qu’ils font pour annuler les efforts du gouvernement, le Burkina Faso reste un peuple soudé. Il faut que les uns et les autres restent soudés derrière le gouvernement et que le peuple burkinabè continue d’espérer », a dit Serge Téhé.

Abi, commerçante au grand marché de Bobo-Dioulasso, lâche de grands soupirs quand nous l’approchons. Attristée par les évènements, cette dernière affirme avoir appris la nouvelle rien que ce matin (14 août 2017). Elle déplore le fait que le Burkina Faso soit devenu « un terrain de foot pour les Djihadistes ». Ainsi, elle demande la clémence de « Dieu, le tout puissant » pour le Burkina Faso afin que « ses fils » soient épargnés de ces genres d’évènements.

« Il faut qu’on prie pour le repos des âmes des défunts », a-t-elle souhaité. Tout en présentant ses condoléances aux familles éplorées, elle a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Toutefois, invite est lancée à l’endroit des hommes de médias de « travailler avec professionnalisme afin de donner des informations justes et non erronées aux populations ». « Certes, ils ont tué, mais le Burkina Faso restera debout », poursuit-elle.

Romuald Dofini

Lefaso.net