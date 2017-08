USAID-REGIS – ER recrute un (e) (01) Assistant (e) en Gestion des Risques de Catastrophes et Promotion des Institutions Locales

Le projet Résilience et Croissance Economique au Sahel-Résilience Renforcée (USAID-REGIS – ER), qui intervient au Niger et au Burkina Faso, recrute un (e) (01) Assistant (e) en Gestion des Risques de Catastrophes et Promotion des Institutions Locales pour son bureau Régional de Kaya.

1. Responsabilités et tâches

Placé(e) sous la supervision du Programme Manager National (PMN) Gestion des Risques de Catastrophes et Promotion des Institutions Locales (P5) , l’Assistant (e) en Gestion des Risques de Catastrophes et Promotion des Institutions Locales aura pour responsabilités et tâches :

Responsabilités : contribuer à l’atteinte des résultats du projet REGIS-ER sur les aspects liés à la mise en oeuvre des volets du Programme 5 : Conventions Locales de gestion des ressources naturelles, Gestion des Risques de catastrophes, Sécurisation Foncière et Gestion ces Conflits, Promotion des Institutions Locales ;

Principales tâches :

• Suivre l’élaboration des Conventions Locales de gestion des ressources naturelles dans les communes (élaboration de diagnostics participatifs, plans d’occupation et d’affectation des sols, règles locales de gestion des ressources naturelles) ;

• Suivre la mise en oeuvre des activités de sécurisation foncière et de gestion des conflits (encadrement et suivi des activités des Services Fonciers Ruraux, Commissions Foncières Villageoises et des Commissions de Conciliations Foncières Villageoises) ;

• Suivre la mise en oeuvre des activités de gestion des risques de catastrophes (mise en place et formation de structures communautaires d’alerte précoce, formation des cibles sur la gestion des risques de catastrophes) ;

• Appuyer le Programme Manager National (PMN) dans l’élaboration de modules de formation et l’annimation des sessions de renforcement de capacités des Conseils Villageois de Développement (CVD) et des autres structures locales (rôles et attributions, gestion et fonctionnement, diagnostic organisationnel, gouvernance, autoévaluation…) et des Conseils Municipaux (rôle de l’élu, budget participatif, gouvernance…) ;

• Suivre les travaux des structures/ONG bénéféficiaires de subventions pour la mise en oeuvre des activités du Programme 5 ;

• Préparer les outils de collecte de données sur les volets du Programme 5, les transmettre au Agents Terrain Polyvalents (ATP) pour renseignement sur le terrain et vérifier la qualité des données avant la transmission au responsable suivi évaluation ;

• Appuyer le PMN dans l’identification des besoins mensuels nécessaires à la bonne mise en œuvre des activités ;

• Appuyer le PMN dans la planification des activités et l’élaboration des rapports mensuels, trimestriels et annuels ;

• Représenter le PMN Les questions liées au Programme en cas d’absence.

2. Profil, qualifications et Compétences

• Etre de nationalité Burkinabè ;

• Avoir un diplôme universitaire de BAC+4 en développement rural, sciences sociales, gestion des ressoources naturelles, environnement ou tout autre diplôme équivalent ;

• Avoir des connaissances solides des approches participatives ;

• Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience dans le domaine du développement rural/local et de la décentralisation ;

• Avoir des connaissances solides en élaboration de modules de formation et en animation de sessions de renforcement des capacités au profit de structures locales (rôles et attributions, diagnostic organisationnel, gouvernance, autoévaluation…) et des conseils municipaux (rôles de l’élu local, budget participatif, gouvernance…) ;

• Avoir une expérience confirmée en gestion des risques de catastrophes, en foncier rural, prévention et gestion alternative des conflits, en élaboration et mise en œuvre de conventions locales/chartes foncières locales ;

• Avoir une bonne maîtrise des techniques de communication et d’animation de groupes ;

• Avoir de très bonnes capacités communicationnelles et rédactionnelles ;

Avoir une capacité de travailler en équipe, en milieu rural et sous pression ;

• Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, internet) ;

• Parler la langue locale serait un atout.

3. Composition du dossier de candidature

Le dossier devra comprendre :

• Une demande manuscrite adressée au Représentant Pays de REGIS-ER ;

• Une lettre de motivation ;

• un curriculum vitae détaillé certifié sincère, mentionnant au moins trois références pour confirmer les expériences ;

• Une copie légalisée des diplômes et des attestations/certificats de travail.

4. Lieu et date limite de dépôt du dossier de candidature

Les candidat(e)s intéressé (e)s par le poste peuvent déposer leur dossier de candidature sous pli fermé avec la mention « Assistant (e) en Gestion des Risques de Catastrophes et Promotion des Institutions Locales pour le compte du bureau régional de REGIS-ER/Kaya » aux adresses suivantes :

• à la Représentation du Projet REGIS-ER à Ouagadougou, sis à la Cité SOCOGIB Zone du bois, Rue Baor-Ganga, porte n° 661, Tél. : 25 36 39 39.

• (2) au bureau régional de REGIS-ER à Dori, situé à la Cité des Forces Vives, à côté de la Gendarmerie. Tél : 24 46 40 18 / 63 93 44 42

• (3) au bureau régional de REGIS-ER à Kaya, situé au secteur 4 côté Ouest du commissariat, porte 102, Tel. : 24 45 22 15 ;

• (4) au bureau régional de REGIS-ER à Fada N’Gourma, situé au secteur 01 à côté de l’hôtel la Panache, derrière l’entreprise SOCOMA, Tel. : 24 77 06 53 ;

• Ou encore par mail : RecruitmentREGIS-ERbf@ncba.coop.avec en objet la mention « Candidature au poste d’Assistant (e) au PMN/P5 REGIS-ER/Kaya »

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au jeudi 31 août 2017 à 17h00.

5. Procédure de recrutement

Le recrutement se déroulera en deux (02) phases :

• une présélection sur dossier ;

• un entretien devant un jury.

A l’issue de la première phase, seuls (es) les candidats (es) retenus (es) seront contactés (es) pour la suite du processus.