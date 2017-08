Attaque du Café-restaurant Aziz Istanbul : Le lendemain de l’horreur !

Encore une attaque sur la plus grande avenue de la capitale burkinabè, Kwamé N’Krumah. Cette fois, c’est le Café-restaurant Aziz Istanbul a été la cible. Au lendemain de cette énième épreuve ce 14 aout 2017, le lieu de l’horreur a vu défiler les pompes funèbres, les services spécialisés pour les constatations d’usage, les parents ou connaissances qui recherchaient des proches qui n’ont plus donné signe de vie depuis la veille.

Une dame désarme, par son témoignage et son attitude, la horde de journalistes qui fait le pied de grue à quelques encablures du café restaurant, complètement barricadé. Les yeux embués de larmes, elle cherche dans tous les sens un fils disparu depuis la veille. Avec un ami, le jeune homme était dans l’enceinte du restaurant dans la soirée du 13 aout.

“Quand il s’est réveillé ce matin, il a dit, il m’a couvert. Mais il a reçu des balles sur son dos. Il a dit, je suis sûr qu’il est mort”, ce sont là les propos de la dame rapportant les dires de l’ami de son fils. L’ami en question a été opéré et se porterait mieux.

Mais notre interlocutrice, cherche toujours Bilal (c’est le nom de son fils), canadien d’origine algérienne, qu’elle n’a pas retrouvé, ni à l’hôpital (Yalgado Ouédraogo, d’où elle dit revenir), ni à la morgue. Son téléphone ne sonne plus. Elle nous montre la photo du disparu, à partir de son téléphone.

En cette matinée du 14 aout 2017, l’avenue Kwamé Nkrumah avait les mêmes tristes allures que le 16 janvier 2016, au lendemain des attaques contre le restaurant Cappucino, Hotel Splendid, et Taxi Brousse. Tristesse sur les visages, défilés des hommes politiques, des Forces de défense et de sécurité, attroupements des curieux.

Le parker, “ Je n’ai rien compris“

Un témoignage recueilli tôt dans la matinée du 14 qui a été confirmé tout au long de la journée, c’est celui de Assane Guébré, parker au Café-restaurant Aziz Istanbul. Il raconte qu’aux environs de 21h le 13 aout, deux jeunes hommes sont arrivés juchés sur une moto.

L’un, de teint clair portant un blouson, et un autre de teint noir. Ils ont percuté un véhicule de type bâché. Alors que le bruit a retenu l’attention des riverains, les deux ont sorti des armes de leurs sacs et ont commencé à tirer. “Je n’ai rien compris’’, ajoute le jeune dont les paumes sont encore ensanglantées. Tout est parti si vite et la zone s’est vidée avant que les assaillants ne s’engouffrent dans l’enceinte du Café-restaurant Aziz Istanbul.

Ses propos ont été corroborés dans la soirée par Maiza Sérémé, le procureur du Faso lors d’un point de presse.

Venus constatés…

Plusieurs ministres, et autres autorités ont fait le déplacement pour constater de visu, l’étendu des dégâts. Certains sont repartis, le visage grave refusant de dire un mot à la presse. Le ministre de la culture Tahirou Barry, accompagné de son collègue en charge des sports, Tahirou Bangré, a parlé à l’issue de leur visite.

Il a condamné ’’un acte de lâcheté qui n’honore pas l’humanité’’. “Ce que nous avons vu est véritablement choquant, c’est inhumain, inadmissible de s’en prendre à des personnes innocentes pour des causes perdues“, a poursuivi Tahirou Barry.

La police scientifique était sur les lieux jusqu’en milieu de journée, alors que les corbillards faisaient des vas-et-viens pour enlever les corps. Des attroupements de curieux que les forces de défense et de sécurité ont plusieurs fois tenté d’éloigner, ont été observés toute la journée.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net