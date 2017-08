Insertion professionnelle au Burkina : 226 jeunes dotés de kits d’installation dans la région du Centre

Ils sont au total, 1785 jeunes, issus des 13 régions du Burkina et formés dans divers corps de métiers, à bénéficier de kits d’installation et de fonds de roulement pour la création de micro- entreprises. Le lancement officiel du processus de remise de kits, qui s’inscrit dans le cadre de la 3ème édition de la mesure spécifique à l’installation des jeunes formés aux métiers, est intervenu ce lundi 14 août 2017, au Centre féminin d’initiation et d’apprentissage aux métiers (CEFIAM) de Ouagadougou.

Environ 1 milliard 80 millions de francs CFA, c’est le montant investi par le gouvernement au titre de l’année 2017, pour appuyer les jeunes dans la création de micro- entreprises. Ainsi, sur toute l’étendue du territoire, 1785 jeunes vont recevoir des kits et des fonds de roulement pour la mise en place de petites entreprises, dont 276 dans le cadre du Programme spécial de création d’emplois pour les jeunes et les femmes (PSCE /JF).

Et dans la région du Centre, où a lieu la cérémonie officielle de remise de kits, ce sont exactement 226 jeunes formés dans divers métiers (restauration, couture, coiffure, plomberie…), qui bénéficient dès aujourd’hui, de kits et d’un accompagnement en fonds de roulements. « Cette mesure vise à accompagner les jeunes formés aux métiers dans les centres publics et privés, à pouvoir s’insérer véritablement sur le marché du travail et ce, par la dotation de kits et de fonds de roulement afin qu’ils puissent créer des micro- entreprises » a signifié Brice Noël Yogo, Secrétaire général du ministère de la jeunesse.

Brice Noël Yogo ,SG du ministère de la jeunesse

Selon lui, il s’agit de mettre à la disposition de l’économie, toutes les compétences que les jeunes ont reçues au cours de leur formation dans les différentes filières. En effet, souligne le SG du ministère de la jeunesse, la problématique de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes passe nécessairement par le développement des compétences et l’employabilité. « C’est ce à quoi la formation professionnelle s’attèle dans toutes les treize régions, pour véritablement faire en sorte que les jeunes soient formés dans tous les métiers, qu’ils puissent créer des micro- entreprises » a-t-il noté.

Encourager l’entreprenariat agricole

Cette troisième édition marque une innovation dans le domaine de l’entreprenariat agricole. Selon Brice Noël Yogo, le ministère a focalisé son soutien dans le domaine agricole en vue d’accompagner les jeunes qui ont été formés dans les métiers en la matière, à créer des micro- entreprises agricoles pour accroitre la production nationale.

Sélectionnée dans le secteur agricole, Raissa Nikièma, par ailleurs porte –parole des bénéficiaires, a salué la mise en place de ce projet qui selon elle, vient à point nommé. Soulignant que la plupart des jeunes formés aux métiers rencontrent des difficultés sur le marché du travail, en l’occurrence l’insuffisance de mécanismes d’insertion socioprofessionnelle et le manque de moyens pour acquérir les kits d’installation, Raïssa Nikièma a rassuré que le matériel et les fonds de roulements reçus, seront utilisés à bon escient.

Du côté du ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle, le SG confie que toutes les équipes des directions régionales resteront disponibles pour accompagner les jeunes dans toutes les étapes de la création des entreprises. Cela, pour aider ces derniers à surmonter les différentes difficultés en vue de pérenniser les différentes structures.

Notons que les deux éditions de la mesure initiée en 2014, ont permis de doter en kits et fonds de roulement, 1929 jeunes des 13 régions du Burkina Faso , dont 750 jeunes pour la première édition et 1179 pour la seconde édition. Des cérémonies régionales de remises des kits seront organisées dans toutes 12 autres régions du pays.

Nicole OUEDRAOGO

Lefaso.net