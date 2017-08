L’UNIR/PS exhorte les autorités burkinabè à collaborer avec les pays de la sous-région pour faire barrage à la menace terroriste

Par la présente, l’Union pour la renaissance / Parti sankariste exprime sa ferme condamnation de cet acte criminel abject et sa forte solidarité et compassion aux parents des disparus, des blessés et au peuple burkinabè tout entier face à ces actes barbares, réprouvés par toutes les religions et les valeurs humaines.

Face à cette ignominie et douloureux instants, l’UNIR/PS s’incline respectueusement devant la mémoire des infortunés victimes, présente ses sincères condoléances et éplorées aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux différents blessés.

Au regard de la recrudescence ces actes atroces, inhumains, barbares, ignobles et lâches qui fragilisent la quiétude des citoyens et sèment la panique généralisée au sein nos populations, l’UNIR/PS renouvelle son vibrant appel à l’unité de tous les fils les filles et de notre pays, à la vigilance de la part de la population et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de dénicher et traquer partout où se trouvent ces forces du mal.

Exhorte les autorités burkinabè à renforcer davantage les dispositifs sécuritaires et à continuer à collaborer avec les pays de la sous-région pour faire barrage à la menace terroriste.

Enfin, l’UNIR/PS tient à saluer la bravoure, la détermination, le professionnalisme et le succès par lesquels nos forces de défense et de sécurité en toute intelligence, ont fait preuve dans l’assaut pour libérer les otages et venir à bout des assaillants.

Pas un pas sans le Peuple

Avec le Peuple victoire !

La patrie ou la mort, nous vaincrons !

Fait à Ouagadougou, le 14 août 2017

Le Président de l’UNIR/PS

Me Bénéwendé S. SANKARA