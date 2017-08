Lutte contre l’ensablement du Nakanbé : Le CLE Bagré aval Est s’outille

La lutte contre l’ensablement et la pollution des plans d’eau constitue un défi majeur de l’Agence de l’eau du Nakanbé. Pour contribuer à lutter contre ces phénomènes, l’AEN dans sa stratégie, s’appuie fortement sur les Comités locaux de l’eau (CLE). Dans cette optique, elle a initié du 8 au 10 août 2017 à Bagré, en collaboration avec la Direction Régionale de Agriculture, la Direction Régionale de l’Eau et la Direction Régionale de l’Environnement, une formation sur la mise en œuvre du manuel à l’intention du CLE Bagré aval Est. Cet atelier, souligne le Directeur général de l’Agence de l’eau du Nakanbé, Ghislain Anselme Kaboré, est une phase pilote qui vise à renforcer les capacités des communautés à la base en matière de protection des berges. Chose qui va, selon lui, contribuer à la vulgarisation du manuel dans son espace de gestion.

A travers l’atelier, l’Agence de l’eau du Nakanbé souhaite que les participants s’imprègnent du document, et qu’ils se l’approprient. « Nous sommes sur les berges de Bagré, c’est le plus important barrage de notre espace. Si nous réussissons ici la mise en œuvre du manuel sur les normes et techniques de protection des berges, nous pouvons affirmer que nous avons réussi dans son opérationnalisation ». Foi du Directeur Général de l’AEN.

La prévention désormais au cœur de l’action

De son côté, le Haut-Commissaire du Boulgou, Albert Zongo a invité les participants à faire en sorte qu’aucun détail du nouveau manuel ne leur échappe, afin d’être efficaces sur le terrain et aider l’Agence de l’eau du Nakanbé à pouvoir sécuriser les berges et assurer une gestion efficiente des ressources en eau du fleuve Nakanbé.

Au regard de l’état de dégradation continu des berges des cours d’eau et des retenues d’eau, le Président du Comité local de l’eau Bagré aval Est, Amidou Balima estime que cette formation vient à point nommé. « Nous avons désormais à notre disposition, les outils nécessaires pour non seulement réparer les berges, mais surtout pour prévenir leur dégradation » s’est-il réjoui. A en croire monsieur Balima, au sortir de cet atelier, le Comité local de l’eau Bagré aval Est va mettre l’accent sur la sensibilisation afin que les populations respectent la bande de servitude des barrages.

En plus des différentes communications théoriques en lien avec la protection des berges, les participants ont effectué sur le terrain des cas pratiques de traitement des ravines sur les berges du barrage de Bagré et du barrage de Weguedo.

Le Directeur de l’Agence de l’eau du Nakanbé a confié qu’en plus du Manuel sur les normes et techniques de protection des berges, l’AEN a élaboré aussi un guide d’entretien courant des petits barrages de terres. Il a indiqué que ces outils de travail sont destinés aux CLE et usagers pour contribuer à leurs actions de préservation, de protection et de restauration des ressources en eau. Toutes ces activités ont été financées par l’Agence de l’Eau partenaire Do Delta de la Hollande et par l’Union Européenne.

Ibrahima TRAORE