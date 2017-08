Attaque du café Aziz Instanbul : L’ADF-RDA condamne un acte barbare

Une fois de plus, notre pays a été l’objet d’une attaque terroriste visant le Restaurant Aziz Istanbul sur l’avenue Kwame N’Krumah. Le lourd bilan de cette attaque est de 18 morts et une dizaine de blessés de plusieurs nationalités.

L’Alliance pour la Démocratie et la Fédération – Rassemblement Démocratique Africain (ADF-RDA), condamne énergiquement cet acte barbare que rien ne pourrait justifier.

Elle adresse ses sincères condoléances aux familles éplorées, à la Nation Burkinabè et souhaite un prompt rétablissement aux blessées. Puisse les âmes des victimes reposer en paix.

L’ADF-RDA adresse ses félicitations et encouragements à nos forces de l’ordre et de sécurité, pour la bravoure et le professionnalisme.

L’ADF-RDA appelle l’ensemble des filles et fils de la nation, à se donner la main dans un sursaut patriotique, afin de faire front contre ces individus, qui n’ont pour seul but que de semer la discorde, la désolation et la terreur dans notre pays.

UNIS, NOUS VAINCRONS !

Paix – Liberté – justice

Pour l’ADF-RDA

Le Président

Me Gilbert Noël OUEDRAOGO