Attaque du restaurant Istanbul : L’UPC salue le professionnalisme et le patriotisme des forces de défense et de sécurité

Déclaration • lundi 14 août 2017 à 10h29min

La nation est encore en deuil. C’est avec une immense consternation que l’Union pour le Progrès et le Changement (UPC) a appris qu’une attaque terroriste a été perpétrée au restaurant Istanbul, sur l’Avenue Kwamé NKRUMAH de Ouagadougou, dans la nuit du 13 au 14 août 2017. Le bilan officiel et provisoire fait état de 17 morts et 08 blessés.