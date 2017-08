Jeunesse du MPP : Des élèves et étudiants à l’école de l’idéologie de leur parti

La journée internationale de la jeunesse est célébrée le 12 aout de chaque année. C’est la journée choisie par les élèves et étudiants membres du parti au pouvoir pour tenir les « Journées portes ouvertes de la jeunesse du MPP ». C’est l’atelier théâtre burkinabè qui a servi de cadre à cette rencontre. Les participants ont eu droit à trois communications portant sur leur contribution au rayonnement de leur parti, l’engagement de la jeune fille et l’idéologie du MPP. La rencontre était parrainée par Marie Laurence Ilboudo/Marshall, député à l’Assemblée nationale.

Dénommée « journées portes ouvertes de la jeunesse MPP », la rencontre s’est tenue en un seul jour, le samedi 12 aout. Mais, elle a permis aux élèves et étudiants de s’imprégner de l’idéologie de leur parti. Au cours de cette journée, les participants ont eu droit à trois communications, à savoir : la contribution de l’élève et l’étudiant du MPP dans le rayonnement de son parti ; le rôle et l’engagement de la jeune fille dans le parti, et sur la social-démocratie qui est l’idéologie du parti au pouvoir.

Pour répondre à l’esprit de la rencontre, il a été mis à la disposition des participants de la documentation notamment les statuts et règlement intérieur du parti, mais aussi la carte de militant qui atteste de l’adhésion au parti.

« En organisant cette journée, nous avons voulu montrer à l’opinion publique qu’au niveau du MPP, il y a de la considération pour les élèves et étudiants. Cette rencontre est également l’occasion de réfléchir sur comment nous pouvons accompagner notre parti dans la réalisation de son programme. Aussi, les élèves et étudiants constituent la crème de la jeunesse de notre pays et donc ils doivent prendre part aux réflexions d’un grand parti comme le nôtre », a confié Luc Arnaud Compaoré, président du comité d’organisation, par ailleurs 2e secrétaire chargé des jeunes du MPP.

Se former pour prendre la place qui leur revient

Le journal du parti (Le Mouvement) et d’autres documents exposés

Marraine de cette journée de réflexion et d’échanges, Marie Laurence Ilboudo/Marshall a invité ses filleuls à prendre la place qui est la leur dans le parti du soleil levant. Et, pour cela, ils doivent d’abord se former afin de jouer véritablement leur rôle. « Il est important de prendre la place qui vous revient de droit. Vous avez besoin de vous impliquer dans l’édification du Burkina, réfléchir à comment, en tant qu’acteurs politiques, vous pouvez apporter votre contribution à l’édifice du Burkina. Il est important que vous appreniez l’idéologie du parti pour une meilleure compréhension de votre parti », leur a-t-elle conseillé.

Tout en leur rappelant qu’ils ont été des acteurs majeurs du changement intervenu au Burkina en 2014, puis de l’avènement du Mouvement du peuple pour le progrès au pouvoir, Marie Laurence Ilboudo/Marshall a précisé que ce changement ne sera réellement achevé que lorsque le Burkina parviendra à un développement économique et social. De ce fait, elle a invité la jeunesse à se former davantage et s’engager en politique.

Quelques participants

Puis, elle les a invités à rappeler aux dirigeants leurs engagements vis-à-vis de cette frange de la population. « Pendant les campagnes électorales écoulées, tous les candidats ont mis l’accent sur deux catégories sociales que sont les jeunes et les femmes. Vous devez leur rappeler à tout moment, y compris moi qui suis une élue, de respecter leur parole, de respecter les engagements politiques qu’ils ont pris pendant la campagne », a insisté la marraine.

Cette rencontre vise à renforcer les capacités des élèves et étudiants militants du MPP, car les initiateurs et leur marraine se disent conscients que l’avenir du Burkina passera par le renforcement de vos capacités, y compris politiques de ceux-ci.

Prévue pour 8h30, c’est finalement à 10h40 que la cérémonie d’ouverture de ces « journées portes ouvertes » a eu lieu. Sans explication.

Moussa Diallo

Lefaso.net