AstuceTIC : Comment rendre un dossier « invisible » ?

C’est connu, la nature a horreur du vide. Lorsque vous créez un dossier sur votre ordinateur, vous devez forcément le renommer. Si non, il affichera « Nouveau dossier » ou « Nouveau dossier (2) s’il existe déjà un dossier non renommé.

Si vous voulez rendre votre dossier invisible, c’est simple. En le renommant, maintenez la touche « Alt » tout en composant le nombre « 0160 ». Ne vous en faites pas si les chiffres n’apparaissent pas car c’est normal. Après avoir saisi le nombre tout en maintenant la touche « Alt », lâchez tout et tapez sur la touche « Entrer ». Bravo ! Votre dossier a été créé sans nom. A présent, il est temps de le rendre invisible.

Faites-donc un clic droit sur le dossier et allez à « Propriétés » tout en bas ; ensuite cliquez sur l’onglet « Personnaliser » et rendez-vous à « Changer d’icône ». Vous avez l’embarras de choix entre les icônes mais ne perdez pas de vue l’objectif car vous recherchez une icône invisible. Pour la trouver, commencer à compter à partir de la deuxième rangée (il y a quatre rangées) jusqu’à la 13e icône (elle est invisible et est située près du point d’interrogation de couleur rouge). D’ailleurs ce n’est pas la seule icône invisible car juste en dessous, il y a deux autres icônes du même type. Cliquez là-dessus et validez sur « Ok » pour ressortir.

A moins d’être un grand fouineur, votre ami ne trouvera pas ce dossier dans lequel vous pourrez copier plusieurs fichiers ou créer des sous-dossiers et les rendre par la suite invisibles.

Une autre astuce plus courante existe. Cliquez sur un dossier quelconque « KOSYAM » et rendez-vous dans « Propriétés ». Juste en bas, vous avez au niveau de « Attributs », les cases « lecture seule » et « caché ». Cliquez sur « caché » et validez par « Ok ». Une petite fenêtre va apparaitre avec deux options : « N’appliquer les modifications qu’à ce dossier » et « Appliquer les modifications à ce dossier, aux sous-dossiers et aux fichiers ». Cochez cette deuxième case et validez sur « Ok ».

Pour terminer, rendez-vous dans l’outil de recherche de votre ordinateur puis saisissez « cache ». Sélectionnez « Afficher les fichiers et dossiers cachés ». Une petite fenêtre s’ouvrira. Là vous pouvez à présent choisir de cacher votre dossier « KOSYAM ». Si vous le faites, ça ne sera pas compliqué de l’afficher de nouveau. Il suffit de suivre le même itinéraire ou de passer par le Panneau de configuration. Cliquez sur « Options des dossiers », ensuite sur « Affichage » et la petite fenêtre sera de nouveau à votre portée avec les options.

C’est tout pour ce numéro d’AstuceTIC. Nous espérons que vous avez appris quelque chose. N’hésitez surtout pas à nous laisser en commentaires, vos remarques et suggestions. A lundi !

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net