Décès de Prof. Dona DAKOUO : remerciements et faire-part

Monsieur Dakouo Simplice à Kira (département de Djibasso) ;

Les grandes familles Dakouo, Koeta, Diarra et Dembélé à Kira

Les familles alliées Koeta, Le Roy, Traore, Dabou, Kienou, Koné, Coulibaly, Zanna, Corbier Labasse, Le Guyader, Bourgou, Diallo, Bancé, Drabo, Yaro, Banici, Barry

Dakouo Henri à Lakota en Côte d’Ivoire ;

Dakouo Nicolas à Kira ;

Dakuyo Jean-Marie, gestionnaire à l’ONATEL Ouagadougou ;

Koeta Émile, enseignant à la retraite à Soubré en Côte d’ivoire ;

L’épouse Madame Dakouo/Koeta Mougnoussi Jocelyne, institutrice à Bobo Dioulasso ;

Les enfants : Lucie en Côte d’Ivoire, Armelle, Maïlys et Sterenn en France, Rose Marie Dora à Bobo Dioulasso et les petits enfants ;

La famille de Feu Koeta Abadi Honoré à Nouna, Bobo, Ouagadougou, Banfora, Kouka ;

Les familles de feus Diarra Julien et Diarra Corneille à Kira, Madouba, Solenzo, Ouagadougou, Koudougou et en CI ;

La Famille de Feu Maurice Dembélé à Farakoba, Bobo, Ouagadougou et en Côte d’ivoire ;

Frère Janvier Dembélé, directeur du Collège de la Salle à Ouagadougou ;

Martial Dembélé au Canada et Gaston Dembélé aux USA ;

Diarra Luc au Canada ;

Dakuyo Gaston, entrepreneur à Yako ;

Dakuyo Clément, informaticien au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement ;

Bourgou/Dakuyo Martine, Agent technique d’agriculture à Banfora,

Et leurs familles, frères, sœurs, neveux et nièces respectifs ;

Très touchés par les marques de compassion, de sympathie et de solidarité qui leur ont été témoignées lors du rappel à Dieu le 7 janvier 2017 en France par suite d’une maladie de leur fils, frère, père, grand père, oncle et époux

Prof. DAKOUO Dona précédemment Directeur de recherche à l’lNERA à Farakoba, Bobo-Dioulasso.

Renouvellent leur profonde gratitude à tous ceux qui de près ou de loin ont prié pour lui et leur ont apporté soutien moral, matériel et financier en cette douloureuse circonstance. Leurs remerciements vont particulièrement à l’endroit :

du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation du gouvernement Thiéba I (Michel Filiga) et les autres membres du gouvernement présentes à l’aéroport à l’arrivée de la dépouille ;

du Délégué général du CNRST et des Présidents d’Université ;

du Président de l’Académie nationale des sciences (ANSAL-BF) et des membres de l’Académie ;

du DG de l’INERA, des chercheurs et du personnel de l’INERA, de l’IRSAT et d’autres instituts du CNRST ;

du Gouverneur de la région des Hauts-Bassins ;

de la Direction régionale de recherches environnementales et agricoles de l’Ouest, de l’Équipe Mouche des Fruits et de l’ensemble des programmes de recherche à Farako-Ba ;

des amis et collègues des Universités (Université Pr Joseph Ki-Zerbo, Université Ouaga II, UPB, UCAO-Bobo) et des institutions de recherche sous régionales et internationales (CIRDES, ICRISAT) ;

du coordonnateur du PPAAO et de la Cellule de coordination du projet CEDEAO – Mouche des fruits ;

du personnel médical de la clinique Saint Léopold (Bobo) et de l’Hôpital de Paimpol (France) ;

des autorités administratives, religieuses et coutumières,

de la CCB et de la paroisse Notre Dame des Apôtres du secteur 24 bobo

des écoles de la circonscription de Bobo 9 et de l’École André Malraux

des résidents du secteur 24 de Bobo, de Farakoba, de Matroukou et des voisins,

de la communauté Bwa de Ouagadougou et de Bobo ;

des délégations de parents, beaux-parents, collègues, amis et connaissances du défunt et des familles.

Que Dieu vous bénisse et vous rende au centuple vos bienfaits.

« Que brille Seigneur, sur lui la lumière de ta face » ! Dona, tu resteras toujours dans nos cœurs.

Le programme des messes à venir pour le repos de l’âme du défunt s’établit comme suit :

Paroisse Jean XXIII

Samedi 13 août 2017 18H30

SAMEDI 2 septembre 2017 18H30

SAMEDI 30 septembre 2017 18H30

SAMEDI 14 octobre 2017 18H30

SAMEDI 28 octobre 2017 18H30

SAMEDI 11 novembre 2017 18H30

SAMDEI 25 novembre 2017 18H30

SAMEDI 9 décembre 2017 18H30

SAMEDI 23 décembre 2017 18H30

Chapelle de la Miséricorde Divine de Tengandgo

DIMANCHE 10 septembre 2017 7H00

DIMANCHE 22 octobre 2017 7H00

DIMANCHE 19 novembre 2017 7H00

DIMANCHE 3 décembre 2017 7H00

DIMANCHE 17 décembre 2017 7H00

Paroisse Notre Dame des Apôtres - Bobo, secteur 24

LUNDI 7 Août 2017 6H00

JEUDI 7 septembre 2017 6H00

SAMEDI 7 octobre 2017 18H00

MARDI 7 novembre 2017 6H00

JEUDI 7 décembre 2017 6H00

DIMANCHE 7 janvier 2018 9H00

Notre Dame de Lourdes de Djibasso

Dimanche 20 août 7H30

Notre Dame de la paroisse de Solenzo

Mardi 15 août 2017 8h00

Mercredi 1er novembre 2017 8h00