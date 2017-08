Décès de Mr Cyrille SAWADOGO : Faire part

Communiqué • vendredi 11 août 2017 à 20h34min

Les familles SAWADOGO, OUEDRAOGO, NANEMA et alliées à Ouagadougou, Yako et à l’extérieur, Maitre Benoît Joseph SAWADOGO et famille, ses frères et sœurs, Mme SAWADOGO Eugénie née NANEMA , enseignante à la retraite à Pissy , ses enfants et petits-enfants, ont la très profonde douleur de vous annoncer la perte cruelle de leur mari, frère, père et grand-père, Mr Cyrille SAWADOGO, Conseiller d’Education Permanente à la retraite, ce vendredi 11 août 2017 au matin.