Miss Burkina 2017 : Princesse Sévérine Poadiagué s’adjuge la couronne

Le concours de beauté féminine Miss Burkina 2017, s’est tenu à la salle des Banquets de Ouaga 2000, ce vendredi 11 août avec pour thème : « Femme, environnement et développement ». La marraine de cette édition était Chantal Diallo, épouse du président de l’Assemblée nationale, Salif Dialllo. Les ministres en charge de la culture et de l’environnent, Tahirou Barry et Nestor Bassière étaient également de la partie. Des 21 filles venues de 11 régions pour la couronne de Miss Burkina, c’est Séverine Poadiagué qui a dicté sa loi.

Après cinq années d’interruption, tel un Phoenix, Miss Burkina renaît de ses cendres pour magnifier la femme africaine, plus précisément la femme burkinabè. Après avoir sillonné 11 régions à l’exception du Sahel et de la Boucle du Mouhoun, ce sont au total 21 filles qui ont été retenues par le comité. Tahirou Barry a rappelé aux candidates que « La beauté n’est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure ».

L’ordre de passage des miss

Tout d’abord, les miss ont défilé en tenue olympique. A l’issue de ce passage, 12 miss sur les 21 ont été retenues pour la suite de la compétition. Les 12 sont ensuite passées, habillées en pagne traditionnel. Après cette étape, elles sont passées à nouveau en tenue de soirée et par la même occasion, elles ont pris la parole pour leur allocution sur le thème de cette édition.

Les résultats

Amina ouédraogo, candidate de l’Est a obtenu le prix du public et a été élue quatrième dauphine. Au total, elle a reçu la somme de 800 000 FCFA. Valérie Lankoandé a terminé troisième dauphine et a obtenu 500 000 FCFA. 3 millions plus une moto sont revenues à Jeannette Tougouma qui à terminé deuxième dauphine.

La première dauphine, Anita Séogo repart avec 5 millions 500 000 mille francs plus une moto. La miss Burkina 2017 désignée par le jury est Princesse Sévérine Poadiagué. Cette dernière obtient en plus de la couronne, 12 millions plus une moto. Toutes ces quatre miss ont reçu des téléphones portables et des abonnements gratuits.

La miss Burkina 2017, toute joyeuse, nous a confié ses projets pour le Burkina Faso en ces termes : « Mes projets c’est d’être celle qui va valoriser la beauté et l’intelligence. La beauté pas seulement physique, mais aussi intellectuelle . Je veux être celle qui va porter haut le flambeau du Burkina Faso ».

A la fin de la cérémonie, les officiels ont posé avec les lauréates pour la photo de famille.

Jude-Kiénou (stagiaire)

Lefaso.net