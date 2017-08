LONAB : Hervé Kambiré mise 600 FCFA au 4+1 et remporte plus de 50 millions

En misant ses 600 francs au 4+1 du 23 juillet 2017, Hervé Kambiré ne pensait pas que sa vie prendrait une autre tournure et de la plus belle des manières. Client fidèle de la LONAB, le nouveau millionnaire, gagnait parfois de petits lots. Souvent 50 000, 60 000, 100 000 FCFA, et ne rêvait pas en gagner au-delà à plus forte raison un si gros montant.

Le hasard en a décidé autrement. Son chèque de plus de 50 millions de nos francs dans ses mains, il n’a de cesse de remercier Dieu pour cette chance qui lui est offerte. « Je compte construire des « célibaterium » qui peuvent me rapporter quelque chose chaque fin du mois », a-t-il lancé.

Les quatre nouveaux millionnaire de la LONAB

Preuve vivante qu’avec la Loterie nationale burkinabè (LONAB), on gagne toujours, il n’a pas manqué d’inviter tout un chacun, qui voudrait tenir un tel chèque comme lui un jour, à jouer au PMU-B. Mais de ne pas le faire au-delà de leurs moyens.

Tout comme, Kambiré, la chance a également souri le 30 juillet 2017 à Mahamady Soro, Xavier Gagre et Benoit Sawadogo. Ils empochent respectivement près de 10 millions pour les deux premiers et 10 millions de FCFA pour le dernier. A cette cérémonie, ce sont plus de 80 millions de nos francs que les quatre heureux gagnants ont remportés.

D’où la satisfaction de Simon Tarnagda, Directeur général de la LONAB. Pour lui, c’est une joie de voir que sa structure fait de plus en plus de ses clients des millionnaires. Naturellement, il a saisi l’occasion pour inviter les plus sceptiques à consommer les produits de la nationale des jeux de hasard car « jouer à la LONAB, c’est tenter sa chance et tenter sa chance c’est faire intervenir le hasard dans sa vie. » D’autant plus que cela peut faire du bien au parieur et changer le parcours d’une vie de manière positive.

Hervé Kambiré (à g.), recevant son chèque des mains du DG de la LONAB, Simon Tarnagda

« Le plus important n’est pas de gagner, le plus important est de savoir utiliser le gain qu’on a obtenu. Faire en sorte que dans toute sa vie, l’on sente qu’il y a eu cet évènement majeur qui est intervenu dans votre vie », a-t-il fait entendre aux quatre nouveaux millionnaires. Pour prévenir des cas malheureux, un dispositif d’accompagnement est mis en place en partenariat avec des structures comme la Maison de l’entreprise, afin de les guider dans leur choix d’investir.

Marcus Kouaman

Lefaso.net

Crédit photos : Bonaventure Paré

Les quatre gagants :

1- Mahamady Soro (4+1 du 30/07/2017), mise : 1200 FCFA, gain : 9 994 500 ;

2- Xavier Gagre (4+1 du 30/07/2017), mise : 900 FCFA, gain : 9 994 500 ;

3- Benoit Sawadogo (4+1 du 30/07/2017), mise : 300 FCFA, gain : 10 004 000 ;

4- Hervé Kambiré (4+1 du 23/07/2017), mise : 600 FCFA, gain : 50 635 000.