Utilisation de la bastonnade par les forces de défense et de sécurité : Ce qu’en pensent certains Burkinabè

Depuis un certain temps, il est de plus en plus question d’altercations entre Forces de défense et de sécurité (FDS) et « civils ». On se rappelle la violence dont a été victime un journaliste à Kaya à l’occasion de la célébration du 11 décembre 2016. Une violence du fait d’un gendarme de l’équipe de sécurité d’alors du président du Faso. Tout récemment, ce sont des transporteurs routiers qui ont été bastonnés par des FDS à Tenkodogo. Ce qui a conduit à un mouvement de grève de ceux-ci. La violence doit-elle être utilisée pour « faire respecter la loi » comme se défendent certains ? Nous avons recueilli les avis de certains Burkinabè.

Souleymane Bagué, étudiant à l’université de Ouagadougou : « Ce qu’ils sont en train de commettre c’est de l’incivisme. Ils sont tous des fils du pays. Je suis en train de me poser la question, est-ce que au Mali on frappe les gens pour des taxes ? Est-ce que au Togo on frappe des transporteurs pour ces genres de taxes ? Pour moi, quand je regarde c’est comme si, ils sont au-dessus de la loi. A voir les propos du ministre de la sécurité Simon Compaoré, il encourage la violence que les forces de l’ordre font sur la population burkinabè. Cela n’est pas digne d’un ministre ».

Sully Ram, professeur vacataire de mathématiques : « Ce que les forces de l’ordre ont frappé le chauffeur, cela ne m’a pas plu. J’aurais voulu qu’ils utilisent d’autres manières au lieu de frapper publiquement. Comme ce sont des adultes, ensemble par le dialogue, ils peuvent s’entendre. Dans toute chose, s’il n’y a pas la communication ça ne peut pas aller ».

Aimé Kaboré, ouvrier : « Ce n’est pas une bonne chose. Si on tient à avoir la paix dans ce pays, il faut qu’on dialogue ensemble, il faut qu’on soit raisonnable. C’est des pères de familles, c’est des responsables. Sans les chauffeurs routiers, l’économie du pays n’avance pas ».

Bassirou Guira : « Les chauffeurs n’ont pas bien fait. Ils n’auraient pas dû forcer la barrière. Ils auraient dû avertir leurs patrons. Les forces de l’ordre ne sont pas des braqueurs, ils portent la tenue et pour le respect de cela quand ils te demandent de t’arrêter tu dois obéir. Si chacun veut faire comme il veut, nous aussi, nous pouvons dire que nous n’allons pas payer les taxes. Moi je pense que ce sont les chauffeurs qui ont commencé cette bagarre ».

Une juriste voulant garder l’anonymat : « Moi je pense que ce n’est vraiment pas bien. C’est les gens qui sont chargés d’assurer la sécurité. C’est eux qui doivent protéger la population. C’est pas parce qu’ils ont les armes qu’ils doivent s’attaquer à la population. S’ils utilisent la violence, je sais pas comment ils pourront ramener l’ordre ».

Une autre citoyenne : « Des gens qui sont chargés d’assurer l’ordre et la sécurité et qui se mettent à insécuriser les gens, cela est déplorable. On ne va pas se mettre à frapper les gens comme ça. Même si c’est ton enfant, à un certain moment tu peux plus le frapper, il faut dialoguer. Pour un pays en voie de développement, c’est ridicule, il faut qu’on arrête ça ».

