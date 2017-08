Reboisement du BUMIGEB : Joindre l’utile à l’agréable

Le Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB), situé à Ouagadougou, a tenu une opération de reboisement du contour de son site ce vendredi 11 août 2017. Cette cérémonie de plantation d’arbres a été lancée par le ministre des mines et des carrières, M. Oumarou Idani.

Au total 450 arbres ont été plantés pour la traditionnelle activité de reboisement organisée chaque année par le Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB). C’est une opération qui a pour but de répondre aux orientations politiques du gouvernement en matière du reboisement annuel, a affirmé le ministre des mines et des carrières, M. Oumarou Idani.

Pour celui-ci, le choix du site du BUMIGEB a été fait pour plusieurs raisons par le ministère. « Nous allons pouvoir joindre l’utile à l’agréable dans la mesure où ce fait sera une opération d’embellissement de la ville », a-t-il expliqué. C’est pourquoi l’opération a été effectuée tout au long de la structure du BUMIGEB, a ajouté le ministre. La seconde raison de cette opération, c’est de lutter contre les velléités d’occupation anarchique du contour du site du siège du BUMIGEB, qui est un lieu public qu’il faut protéger, a dit M. Oumarou Idani. Parlant des conditions d’entretien de ces arbres, le ministre a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour que ces dits arbres ne meurent pas.

Par ailleurs, les plantes utilisées pour cette opération de reboisement sont de différentes variétés. Ce sont des plantes épineuses et des plantes d’embellissement qui ont été plantées, a laissé entendre le DG du BUMIGEB, M. Aristide Aimé Zongo. Et le DG a ajouté que ledit projet a vu la collaboration et la contribution du ministère de l’environnement et le département des mines et des carrières.

Cette opération de plantation d’arbres a également eu l’assentiment de la majorité des agents du BUMIGEB. Mme Béatrice Bayala, agent du BUMIGEB salue ladite initiative parce que pour elle, « planter un arbre, c’est donner une vie à la nature et nous sommes dans un pays sahélien et de ce fait nous avons besoin de planter beaucoup d’arbres afin d’améliorer notre climat ».

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net