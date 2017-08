Grève des chauffeurs routiers : En attendant la reprise des activités des compagnies de transport…

Deuxième jour d’arrêt de travail pour les chauffeurs routiers du Burkina. La situation ne s’est toujours pas décantée après l’intervention du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, pour apaiser les cœurs des frondeurs et les inviter à reprendre le travail. Dans les gares des sociétés de transport, c’est toujours le statu quo. Les véhicules sont sur cale depuis le déclenchement du mot d’ordre. Constat.

Lors de leur premier mouvement le 4 août dernier, les compagnies de transport n’avaient pas été informées à temps du mot d’ordre d’arrêt de travail illimité lancé par les premiers responsables de l’Union des chauffeurs routiers du Burkina. Les cars avaient donc assuré le transport des voyageurs sans aucun bémol. Cette fois-ci, les choses sont tout autres. Depuis le 9 août, date d’annonce du second mot d’ordre d’arrêt de travail illimité, la ville de Ouagadougou semble tourner au ralenti. Au niveau des sociétés de transport, les cars sont sur cale et ceux qui avaient bougé dès les premières heures ont dû rebrousser chemin. Solidarité oblige.

Bientôt la pénurie pour Bandé Idrissa

Bandé Drissa a trouvé refuge à la gare STAF de Gounghin

Venu de Kampti, la veille de la grève, Bandé Drissa a tenté de rallier la ville de Fada-N’Gourma pour rester au chevet de sa mère souffrante. Mais, à cause de la grève des chauffeurs routiers, aucun véhicule de la société STAF à Gounghin n’a quitté la gare. Conséquence, M. Bandé dit avoir passé la nuit sur la terrasse du bâtiment administratif de la société. C’est d’ailleurs à cette même place que nous l’avons rencontré. Dans un mooré approximatif, il tente de nous expliquer sa galère puisqu’il ne connait personne à Ouagadougou et sa bourse perd du poids, à l’en croire. « Si d’ici samedi, la grève ne prend pas fin, je serai obligé d’appeler des amis à Fada pour qu’ils me fassent un transfert d’argent. Sinon vous aurez de nombreux pauvres sous la main », a-t-il lancé avec humour.

Possible de se faire rembourser

Pourtant, tout voyageur désireux de se faire rembourser le montant du ticket peut le faire. C’est du reste ce que nous a expliqué Ouédraogo Lassané, le chef de gare. D’ailleurs pendant l’entretien, nous avons été interrompus par un employé de la gare venu informer notre interlocuteur de la présence d’un voyageur qui réclamait son argent. Venu de Bobo-Dioulasso et en partance pour Cinkansé, ce passager, aux dires du chef de gare, n’avait plus un sou en poche. Ordre a été donné donc de le rembourser afin qu’il puisse trouver de quoi manger en attendant de se démerder pour acheter un autre ticket de voyage.



Appel au dialogue

Bansé Mahamoudou veut se faire rembourser son ticket et renter au Bénin

Pour l’instant, l’on ne peut pas estimer les pertes au niveau de la société, mais selon M. Ouédraogo Lassané, la gare de Gounghin enregistre en temps ordinaire plus de 400 voyageurs par jour. Même si aucun départ n’est prévu avant la levée du mot d’ordre, il a rappelé que le service Courrier est fonctionnel et qu’une permanence existe à ce niveau. En attendant, il a invité les différentes parties, chauffeurs routiers et gouvernement, à mettre de l’eau dans leur vin pour la reprise des activités car « la crise ne profite à personne ».

Véhicule Dina, la seule option pour le jeune Bansé

Du côté de la gare TSR toujours dans le quartier Gounghin, c’est le même constat. Mais, là les voyageurs qui attendent qu’une « bonne nouvelle » tombe en fin de soirée sont assez nombreux. Bansé Mahamoudou espère qu’aujourd’hui il pourra embarquer pour le Bénin afin d’y passer ses vacances. Et s’il existe une possibilité de se faire rembourser, le jeune élève de 4e préfère cette option et envisage prendre la route à bord d’un véhicule dina. Pour ce qui est du remboursement du montant du ticket, le chef de gare, Karim Ouédraogo, confie que cela est possible et que plusieurs passagers sont déjà passés à la caisse même si certains ont préféré ajourner leur voyage en attendant la fin du mouvement.



Demi-tour pour les cars partis tôt la veille

Les bagages des passagers à la gare TSR de Gounghin

A la différence de son concurrent STAF, TSR a dû rappeler, la veille, certains de ses cars partis de la gare dès 6h, car il leur était impossible de passer les différents postes de péages. Il y a donc eu un renvoi d’un véhicule en partance pour Bobo-Dioulasso, deux pour Koudougou et un renvoi pour Ouahigouya. Si les départs ont été autorisés, c’est parce que, nous explique M. Ouédraogo, le directeur général adjoint dit n’avoir pas reçu jusqu’à 18h (le 8 août, ndlr) une lettre de l’Union des chauffeurs routiers du Burkina (UCRB) à propos du mot d’ordre qui serait lancé le lendemain. Ce n’est donc que le jour-même de la grève, après avoir été informé du mouvement, que l’ordre a été donné aux cars qui avaient quitté la base de la regagner le plus vite possible.

Au poste de péage situé à la sortie Ouest de Ouagadougou sur la route nationale n°1

Au poste de péage situé à la sortie Ouest de Ouagadougou, difficile d’arracher un mot aux chauffeurs routiers ameutés aux abords de la route nationale n°1. « On ne parle pas aux journalistes. Si vous voulez, allez au siège (de l’UCRB, ndlr) », nous a lancé un chauffeur, qui quelques secondes plus tôt avait donné le feu vert au responsable chargé des interventions de répondre à nos questions.

L’attente du retour des émissaires

A quand la fin du mouvement de grève ? Rappelons que lors du tête-à-tête avec le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, les chauffeurs routiers par la voix du secrétaire général de la confédération syndicale burkinabè (CSB), Olivier Ouédraogo, ont annoncé que la décision de lever le mot d’ordre d’arrêt de travail illimité sera prise en assemblée générale. Cette rencontre, ont-ils précisé, ne sera organisée qu’au retour des membres du bureau de l’UCRB envoyés en mission dans les différentes provinces pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’affrontements entre les chauffeurs routiers et les forces de sécurité.

Les Chauffeurs routiers réunis au siège de leur Union

Selon le président de l’UCRB, Brahima Rabo, que nous avons rencontré ce jeudi soir, ces émissaires sont attendus ce jour. Et l’assemblée générale pourrait se tenir demain 11 août. Mais bien avant, nous avons appris de source proche de la CSB que Sa Majesté le Mogho Naaba Baongho avait prévu rencontrer ce matin les chauffeurs routiers. A l’heure où nous retracions les lignes de ce papier, la rencontre n’avait pas encore eu lieu.

Herman Frédéric Bassolé

