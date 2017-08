51èmeJalsa Salana : « Ceux qui accusent l’islam de religion de violence sont ceux qui possèdent les armes de destructions massives, menaçant ainsi la paix mondiale », pointe le Calife de la Communauté ahmadiyya, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

La communauté musulmane Ahmadiyya a tenu, du 28 au 30 juillet 2017 au sud de l’Angleterre, sa Convention annuelle et internationale. A la clôture des travaux de cette rencontre annuelle incontournable pour les Ahmadis, le Calife de la Communauté islamique ahmadiyya a souligné que le monde court à sa destruction. Et pour sauver les meubles, il invite l’humanité à abandonner le matérialisme au profit de la spiritualité.

Plus de 30 mille participants venus d’une centaine de pays à répondre à cet appel annuel, instauré depuis 126 ans. Et ce, autour du thème : « Justice et paix universelle ». Quatre principales étapes ont marqué ce rendez-vous annuel. Il s’agit de la lecture du Saint-Coran, de la récitation de poèmes, de remises de prix d’excellence et, enfin, du discours du Calife de la communauté Ahmadiyya, chef spirituel, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad. Elle s’est tenue sous l’égide de Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, 5e Calife de la Communauté islamique ahmadiyya.

Pour lui, la propagande islamophobe via les médias a ternis l’image de l’Islam à travers le monde. A telle enseigne que les gens qui se trouvent dans différentes régions du monde, notamment aux Etats-Unis d’Amérique, en Amérique du Sud, au Japon, en Europe voient en l’Islam, « une religion de terreur ». Alors que, de son avis, ceux qui entretiennent de telles pensées sont dans la plupart des cas, les détracteurs de l’Islam qui sont en réalité à l’origine des différents troubles de par le monde.

Excepté le Pakistan, poursuit-il, tous ceux qui possèdent les armes nucléaires ne sont pas des pays musulmans. « Ceux qui accusent l’islam de religion de violence sont ceux qui possèdent les armes de destructions massives, menaçant ainsi la paix mondiale », a dénoncé le Calife de la Communauté islamique ahmadiyya. Il soutient que, si un musulman commet une horreur contre un non musulman, la tendance, c’est attribuer cet acte ignoble et barbare à sa religion. Ce qui n’est pas vrai, affirme-t-il.

Il a indiqué que l’Islam prône la paix, l’amour et enjoint : « pas de contrainte en matière de religion ». Selon le Coran, nul ne devrait contraindre son prochain à y adhérer. Cela est « contraire aux lois islamiques ». Le guide de la Communauté islamique ahmadiyya persiste : « ceux qui accusent l’Islam d’être violente, sont ceux qui développent et vendent les armes. (...). L’Islam n’enseigne pas de détruire les maisons, et de quelconques lieux de cultes que ce soit... ».

Le Calife a également signifié que le monde court à sa destruction. Il relève que s’il y a « du désordre dans le monde, c’est parce que les hommes ont préféré le matérialisme à Allah ». Comme solution, il invite donc l’humanité à abandonner le matérialisme au profit de la spiritualité. Et ce, à travers le renforcement de leurs liens avec leur Créateur, qui est Dieu.

Pour rappel, la « Jalsa Salana » est une conférence annuelle et internationale qui regroupe les musulmans ahmadis et leurs sympathisants du monde entier. Il s’agit d’une retraite spirituelle de trois jours consacrés aux prières, aux prêches sur les défis de l’islam et du monde. Comme aux éditions précédentes, la communauté Ahmadiyya du Burkina (http://lefaso.net/spip.php?page=web-tv-video&id_article=77756&rubrique4) a pris part à cette rencontre spirituelle.

O. O

Lefaso.net