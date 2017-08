Journée Internationale de la Jeunesse 2017 : Le message du ministre de la jeunesse

• jeudi 10 août 2017 à 17h58min

Chers responsables des mouvements et associations de jeunesse ; Chers leaders jeunes ; Chers jeunes du BurkinaFaso, C’est un privilège pour moi de m’entretenir avec vous aujourd’hui, sur la Journée Internationale de la Jeunesse 2017.C’est une journée consacrée à la jeunesse, une journée pour célébrer et magnifier la contribution des jeunes femmes et hommes au développement de notre cher pays.