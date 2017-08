16e tournoi des centres de formation de football : La succession de ASCA/A est ouverte

Le lancement du tournoi international de solidarité des centres de formation de football, s’est effectué ce lundi 7 août 2017, au stade Issouf Joseph Conombo, de Ouagadougou. La cérémonie de lancement était placée sous le patronage du ministre des sports et des loisirs, Dr Taïrou Bangré. En match d’ouverture, AS Djetou est venu à bout de Naaba Kango par le score de deux buts à zéro (0-2).

La 16e édition du tournoi international de solidarité des centres de formation de football connaîtra la participation de 9 centres de formation. Les centres présents à ce tournoi sont : EFAM, académie FOLA et ALF de la Côte d’Ivoire, Djoliba AC et AS Djetou du Mali, Kandadji SC du Niger et bien sûr Naaba Kango, Football athletic club et AFP du Burkina Faso. Ainsi, du 7 au 20 août 2017, ces 9 formations rivaliseront afin de succéder à ASCA/A.

Le promoteur du tournoi, le député Noufou Ouédraogo s’est réjoui de la pérennité de la compétition. Il a remercié tous ceux qui l’ont accompagné au fil des années. De plus, il a souhaité la bienvenue aux centres de formation venus de la sous région en ces termes : « Le Burkina Faso c’est un pays libre et un pays de fraternité ».

« Si les étalons se portent bien c’est grâce à ces centres de formation », reconnaît Dr Taïrou Bangré. Ce dernier, ancien international burkinabè sachant que le football est un entonnoir et que tout le monde ne peut pas y réussir, a exhorté ces jeunes à pratiquer toujours le football mais à ne pas également laisser tomber les études.

Le promoteur du tournoi a invité les différents participants au fair-play pour une réussite de cette 16e édition.

Naaba Kango chute d’entrée

En ouverture du tournoi, le Centre Naaba Kango était opposé à AS Djetou du Mali. Les Maliens très athlétiques ont imposé leur style de jeu à leur adversaire du jour. Malgré la domination malienne, le score à la mi-temps était de zéro but partout (0-0).

Au retour des vestiaires, AS Djetou par l’intermédiaire de Mohamed Diakité ouvrira le score. Par la suite, le centre venu du Mali va se rassurer en inscrivant un second but grâce à Mohamed Sidibé. Avec cette victoire, AS Djetou s’empare provisoirement de la première place du groupe A.

Jude Kiénou (Stagiaire)

Lefaso.net