Vie de nos communes : « Je veux qu’on me juge à la fin sur les résultats et non sur ma personne », Lassina SANOGO, maire de Lanfièra

LEFASO.NET | David Demaison Nébié • jeudi 10 août 2017 à 12h50min

La commune de Lanfièra dans le Sourou compte 12 villages et couvre une superficie de 552km² pour une population estimée à 20.000 habitants et est constituée en majorité de Dafings (marka), Samos, Peulhs, Mossis et Bobos. Son conseil municipal compte 25 conseillers dont une femme. Dans la commune, la plupart des services administratifs sont représentés et implantés à Lanfièra. Pour ces services, on note un manque criard de ressources humaines, de moyens matériels et d’équipements comme à la gendarmerie par exemple. Lanfièra dispose aussi de potentialités économiques, sociales et culturelles qui attendent d’être mieux exploitées et valorisées. C’est ainsi que sur le plan historique et culturel, la commune dispose d’importants sites et monuments parmi lesquels la mosquée aux 66 minarets, le palais et le mémorial Karamogoba Sanogo. Comme personnalités reconnues on note Karomogo Sanogo le 4ème chef de canton, Bassirou Sanogo ex ambassadeur du Burkina en Algérie en 1984, El hadj Moussa Sanogo, ancien président de la chambre des représentants, le défunt Mamadou G. Sanogo ministre du plan sous le règne de Lamizana et bien d’autres. Le maire de cette commune cherche un jumelage aussi bien avec l’extérieur que l’intérieur. Lanfièra signifie « le lieu de la paix où il fait bon vivre ». Nous avons rencontré son maire le 29 juillet 2017, lors du forum des jeunes de la commune de Di. Nous avons eu un entretien avec lui.