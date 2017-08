Justice : Le Mouvement des jeunes pour la paix souhaite l’expulsion de Yacouba Isaac Zida

La présence de Yacouba Isaac Zida au Canada n’est pas conforme aux textes en vigueur dans ce pays (loi C-43 adoptée en juin 2013), c’est du moins ce qu’avance le Mouvement des jeunes pour la paix (MJP). De plus, le MJP souhaite que Zida réponde de ses actes devant la justice burkinabè. C’est pourquoi le Mouvement a introduit auprès de l’ambassade du Canada un moratoire sur le séjour d’Isaac Zida dans ce pays. A en croire Amadou Congo, le président du MJP, son organisation a d’abord initié une pétition, l’année dernière pour inciter le Canada à expulser Zida du Canada.

Cependant une année après la requête, l’ambassade du Canada n’a toujours pas réagi. Une autre pétition a encore été initiée avec d’autres organisations de la société civile. Et jusque-là, toujours pas de réaction du Canada. Toute chose qui n’est pas du goût du MJP, « Si c’est un Canadien qui était au Burkina Faso, il y a longtemps, le Canada serait venu le chercher pour faire régner le droit chez eux. Donc, même si aujourd’hui les autorités ne veulent pas lancer de mandat d’arrêt, la société civile doit mener des actions, interpeller le Canada pour que nos Etats soient aussi des Etats où la loi est appliquée. », martèle Amadou Congo, président du MJP.

Le second point à l’ordre du jour de la conférence de presse est relatif à la plainte avec constitution de partie civile au Tribunal de grande instance de Ouagadougou. Cette plainte vise Alassane Sakandé, président du groupe parlementaire MPP qui aurait déclaré que c’est son parti qui a décidé de l’insurrection populaire. A en croire Amadou Congo, les lois burkinabè autorisent les manifestations, mais tiennent pour responsables, les organisateurs de toute manifestation qui aboutit à des violences et des débordements avec destruction de biens. C’est pourquoi le MJP a jugé nécessaire de saisir la justice pour que toute la lumière soit faite sur l’insurrection populaire, parce que « Notre justice ferme les yeux sur un aspect sérieux de l’insurrection et c’est ce qui augmente l’incivisme. », soutient-il. C’est pourquoi il appelle le gouvernement à œuvrer à la résolution des nombreuses revendications et l’ensemble des Burkinabè à travailler à l’édification du pays.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net