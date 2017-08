Miss Burkina 2017 : Les cinq meilleures seront récompensées cette année

Les membres du comité d’organisation de Miss Burkina 2017 ont tenu une conférence de presse ce mercredi 09 août 2017 dans les locaux de Bravia Hôtel. Ladite conférence a eu pour but d’expliquer le déroulement et le contenu de la grande finale du concours Miss Burkina 2017. Cette finale se tiendra le vendredi 11 août dans la salle des Banquets de Ouaga 2000.

« Femme, environnement et développement », c’est sous ce thème que la finale du concours Miss Burkina 2017 aura lieu le 11 août prochain dans la salle des Banquets de Ouaga 2000. Vingt-une filles partent à la conquête de la couronne de Miss Burkina 2017 sur les vingt-deux filles retenues au départ. Une des candidates de l’est a désisté, a laissé entendre un des membres du comité d’organisation.

Pour cette édition du concours Miss Burkina, il y a eu environ deux cents candidates dans les présélections, a souligné le président du comité d’organisation, M. Alpha Ouédraogo. Celui-ci a expliqué que la caravane de Miss Burkina 2017 a sillonné onze régions sur les treize que compte le Burkina Faso. Les deux autres régions notamment la Boucle du Mouhoun et celle du Sahel ont été infructueuses au niveau du nombre minimal requis pour la candidature.

Pour la finale du concours, les vingt-une filles en lice auront quatre grandes sorties. La première sortie se fera en tenue traditionnelle et la deuxième en tenue olympique. A l’issue de ces deux sorties, douze filles seront retenues sur les vingt-une pour poursuivre la compétition. Celles-ci feront la troisième et la quatrième sorties. Pour la troisième sortie, les filles défileront en lympe et en tenue de soirée pour la quatrième sortie. Cette quatrième sortie sera sanctionnée par l’exercice de l’expression orale.

Ledit exercice est une sorte de plaidoyer en relation avec le thème « Femme, environnement et développement », a indiqué le président du comité d’organisation.

La Miss Burkina de cette édition 2017 repartira avec une somme de cinq millions de FCFA. La première dauphine quand à elle recevra une somme de deux millions cinq cent mille FCFA. Et une somme d’un million de FCFA sera remise à la deuxième dauphine.

En plus de ces trois lauréates, le nouveau comité d’organisation a décidé de récompenser deux autres filles, la quatrième et la cinquième du concours. La quatrième aura une somme de quatre cent mille FCFA et la cinquième une somme de trois cent mille FCFA.

Par ailleurs, la finale du concours Miss Burkina 2017 sera également animée par un plateau artistique composé d’un défilé de mode et une animation musicale d’artistes venus d’ailleurs et du Burkina Faso.

Yvette Zongo (Stagiaire),

Lefaso.net