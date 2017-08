Commune de Ouagadougou : Le Conseil municipal au pas de course !

Selon l’organe dirigeant de la commune, Ouagadougou a connu une expansion démographique et spatiale en deux décennies, de 1997 à 2017, entraînant un déséquilibre en taille des unités de planification (l’arrondissement et le secteur). La planification socio-économique s’est donc révélée incapable de résorber les déficits de couverture en services urbains de base. Ce qui a conduit à un redécoupage administratif des villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ainsi, à partir de 2012, la commune de Ouagadougou est passée de cinq à douze arrondissements et de 30 à 55 secteurs.

« Ceci a engendré la création de nouvelles entités territoriales avec des préoccupations et des problématiques de développement différentes, même si la vision globale de développement de la ville en tant que métropole économique et politique de l’Afrique de l’Ouest à l’horizon 2025 définie en 2009 à la faveur de l’élaboration de la stratégie de développement de l’agglomération de Ouagadougou demeure », a situé le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé.

Selon lui, l’insurrection populaire a engendré des changements institutionnels, matérialisés à l’issue du scrutin couplé (présidentielle et législatives) de novembre 2015 par l’installation d’un nouveau régime et l’impulsion d’un nouveau référentiel de développement, le Plan national de développement économique et social (PNDES).

Le Conseil municipal, fort de 254 conseillers, arrivé à la tête de la commune à la faveur du scrutin du 22 mai 2016, s’est donné pour mission de réorganiser l’administration pour la rendre plus apte à impulser de grands changements.

« Parallèlement à cette réorganisation, j’ai eu l’aval du Conseil municipal pour élaborer et mettre en œuvre le programme de mandat 2016-2021 suivant les orientations de développement du PNDES, notre vision pour le développement prenant en compte la stratégie de développement de la ville à l’horizon 2025. Cette articulation de nos documents de planification doit aussi se décliner à l’échelle des arrondissements pour permettre à ces arrondissements, composés des sensibilités sociales, politiques et économiques diverses, de définir leurs priorités au regard des orientations du programme de mandat. La nécessité s’impose donc de disposer d’un diagnostic exhaustif et récent de toutes les potentialités et problématiques de chaque nouvelle entité territoriale, gage d’une bonne base de planification du développement », a soutenu le maire.

A l’en croire, le Conseil municipal entend renforcer les capacités de maîtrise d’ouvrage du développement des arrondissements, en les accompagnant dans l’élaboration de leur plan de développement. Ce travail se fera de concert avec les différents maires d’arrondissements et les populations respectives.

« Notre référentiel, c’est le PNDES. Mais, comment décliner ce PNDES pour que le développement se fasse à la base ? Il faut donc une planification, une prévision. A partir du PNDES, la commune de Ouagadougou a élaboré son programme de mandat 2016-2021 qui s’intitule ‘’Vivre ensemble, libre ensemble’’sur lequel nous avons décliné nos priorités pour la ville de Ouagadougou. Il faut maintenant qu’on parte au niveau des arrondissements, pour qu’eux aussi, au regard des priorités et de la vision qu’on a déclinées pour la ville, puissent l’adapter en actions sur le terrain », a dévoilé Armand Roland Pierre Béouindé.

Pour M. Béouindé, si les besoins sont partageables d’un arrondissement à l’autre, les priorités peuvent cependant ne pas être les mêmes. D’où la pertinence d’une telle démarche.

Selon le premier responsable de la commune de Ouagadougou, ce processus doit donc aboutir à l’élaboration d’un plan quinquennal de développement intégré de chaque arrondissement suivant les orientations du PNDES 2016-2020, du programme de mandat du Conseil municipal, des Objectifs de développement durable (ODD) horizon 2030 et de la stratégie de développement de la ville horizon 2025.

Deux bureaux d’études (GEDES et CEFCOD) ont été recrutés à cet effet pour une mission de trois mois avec pour maîtrise d’ouvrage, la commune de Ouagadougou.

La cérémonie de lancement de l’élaboration de ce référentiel a été une occasion pour le Conseil municipal d’encourager la participation des citoyens, indispensable pour le succès dans la mise en œuvre du programme.

Oumar L. Ouédraogo

