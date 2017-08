Fada N’Gourma : Un corps sans vie retrouvé dans un barrage

Après avoir repêché le corps des eaux, elle a constaté que l’individu n’avait aucun document d’identification sur lui. Mais l’on a pu retrouver sur le défunt deux téléphones portables non fonctionnels, une somme de 15 150 F CFA, un rouleau de fil et des aiguilles qui servent à la réparation (couture) des chaussures et un bout de papier sur lequel un numéro de téléphone (d’ailleurs injoignable) était écrit. Tout semble indiquer que l’individu est un cordonnier. Du constat fait, le corps aurait passé au moins 72 h dans les eaux.

Au moment où nous quittions les lieux à 17 heures, le corps était recouvert en attendant d’être inhumé à la charge des autorités municipales de Fada N’Gourma. Les uns et les autres s’inquiètent de la fréquence de tels drames aux alentours du barrage en l’espace de 3 mois. En mai dernier, un homme ressortissant du village de Saté dans l’Oubritenga a été retrouvé pendu sur un arbre sur le côté gauche du barrage à la sortie du centre ville au secteur 6 de Fada.

Soumaila Sana

Lefaso.net