Concertation et dialogue avec l’Etat : Les OSC à l’heure du bilan

En juin 2017, le 2e cadre de concertation et de dialogue entre l’Etat et les Organisations de la société civile avait lieu. Après le président Michel Kafando sous la transition, les Organisations de la société civile étaient face à Roch Kaboré pour des échanges directs. Au cours de ce jamboree, des préoccupations sont soumises au chef de l’Etat qui avec ses différents services, prend des décisions importantes.

L’atelier bilan organisé par le cadre de concertation des OSC vise à marquer un arrêt pour revisiter son processus de préparation, de participation à ce rendez-vous ; et surtout passer en revue les différentes conclusions qui en ont découlé.

Jonas Hien , président du Conseil national des OSC

Il s’agit donc, selon le président du Conseil Jonas Hien, de faire le point de ce qui s’est déjà passé, tirer les enseignements nécessaires. « Là où il y a des défaillances, des ratés, qu’on puisse les noter et corriger pour les prochaines sessions », a-t-il expliqué.

Les participants vont également se pencher sur le contenu les conclusions-mêmes de la rencontre, c’est-à-dire les préoccupations soumises au président, les réponses qu’il a données. « A l’issue de cela, nous allons organiser toutes ces préoccupations et les réponses de chef de l’Etat pour les lui transmettre », a poursuivi le président du conseil national des OSC.

A travers cet atelier, premier du genre, la Société civile entend donc jouer son rôle de veille et de suivi des décisions issues du cadre de concertation. Ces grandes rencontres sont souvent le lieu de bonnes intentions où des décisions et résolutions importantes sont prises de part et d’autre. Malheureusement, aucun suivi n’est observé.

Justement, c’est pour que rien ne soit plus comme avant, que le Conseil national des OSC veut rectifier le tir. Et le président clarifie la démarche de l’atelier. « La société civile ne veut plus de foire. Quand on s’assoit, c’est parce qu’on estime qu’il y a des problèmes et si on s’assoit ensemble, on trouvera des pistes de solutions à ces problèmes. Il ne faut pas s’asseoir, discuter, manger et se lever partir et le lendemain on oublie ce qu’on s’était dit. Ce sont des questions de développement qu’il faut suivre et évaluer. La société civile veut jouer son rôle de veille, d’interpellation, de contrôle de l’action publique ».

En attendant 2018…

Adama Lompo, président du conseil régional des OSC de la région de l’Est

L’atelier bilan de la 2e session du cadre de concertation et de dialogue entre l’Etat et les OSC, réunit les OSC des 13 régions, des personnes ressources, le ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation qui conduit ce cadre.

Adama Lompo, président du conseil régional des OSC de la région de l’Est salue cette initiative qui permet selon lui, de tracer les perspectives pour l’avenir. Au chef de l’Etat, les OSC de la région de l’Est avaient par exemple soumis des préoccupations spécifiques. « Le chef de l’Etat avait abordé le problème du réseau routier dans son ensemble, particulièrement la route qui relie Ouaga-Koupéla-Fada jusqu’à la frontière du Niger. Pour le moment c’est partiellement résolu. Il y a des travaux qui sont engagés, mais ce n’est pas suffisant. Nous de la société civile, nous restons toujours aux aguets et nous allons interpeller l’Etat pour que ça s’améliore », a dit Adama Lompo.

L’autre préoccupation majeure, c’était le cas du village de Kounkoufouanou avec ses populations déguerpies et qui depuis souffrent le martyr. Des résolutions ont été prises et le problème est en passe d’être résolu. Mais le président du conseil régional des OSC de la région de l’Est et ses camardes n’entendent pas baisser la garde.

De façon globale, la rencontre avec le président Roch Kaboré avait aussi traité les préoccupations des personnes vivant avec un handicap. Elles avaient souhaité que le gouvernement les accompagne véritablement à résoudre certains problèmes. « Le chef de l’Etat sur le champ s’est engagé à prendre en compte ces préoccupations et à inscrire à partir de 2018, les moyens nécessaires qui vont permettre de les accompagner », se rappelle Jonas Hien.

Les jeunes, le monde paysan avaient également soumis des préoccupations pour lesquelles le gouvernement a apporté des réponses. « Il faut qu’on suive pour nous assurer que d’ici 2018 ça sera fait. A partir de l’année prochaine, on verra si les choses sont restées en l’état ou ont évolué », a conclu le président du Conseil national des OSC, Jonas Hien.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net