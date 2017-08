Rectificatif de l’avis d’appel à candidatures pour l’attribution de 19 classes complémentaires du premier cycle et du second cycle de l’enseignement secondaire général

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA), président du comité de pilotage du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) informe, les soumissionnaires potentiels à l’avis d’appel à candidatures n°2017-02/MENA/SG/PAAQE pour l’attribution de 19 classes complémentaires du premier cycle et du second cycle de l’enseignement secondaire général, que la date de dépôt des candidature est fixé au 22 septembre 2017.

Le reste sans changement.

Dr Yombo Paul DIABOUGA

Officier de l’Ordre national