Bobo-Dioulasso : Environ 13 000 000Fr CFA de produits pharmaceutiques détournés par un agent de santé

Le service régional de la police judiciaire de Bobo-Dioulasso (SRPJ-Bobo) a présenté le mardi 08 Aout 2017 aux hommes de médias, des produits pharmaceutiques détournés qui ont été saisis à un agent de santé de la localité. Il s’agit de 4360 boites d’Artesun d’une valeur d’environ treize millions (13 000 000) de francs CFA, une boite d’insertion Norplan, du matériel chirurgical, un aspirateur, un pèse bébé, une imprimante et bien d’autres produits pharmaceutiques.

Selon les faits relatés par le nouveau commissaire principal de la police du SRPJ, commissaire Sayibou Galboné, c’est le mardi 11 juillet dernier, aux environs de 12heures que les éléments du Service Régional de la Police Judiciaire de Bobo-Dioulasso (SRPJ-Bobo) en patrouille motorisée dans la ville de Sya, ont interpelé un agent de santé qui transportait des produits pharmaceutiques (Artesun) à bord d’un tricycle. « Ce qui a paru bizarre, car les produits pharmaceutiques doivent être transportés dans des conditions adéquates », a-t-il confié.

Ainsi, les investigations entreprises ont permis de découvrir un autre stock du même produit que ce dernier (l’agent de santé) gardait par devers lui à domicile.

Selon le commissaire de police, l’enquête a révélé qu’il s’agit de produits pharmaceutiques destinés aux structures publiques de santé du Burkina Faso. Ceux-ci ont été détournés pour être vendus à un autre agent de santé chargé de les revendre directement aux malades et aux dépôts pharmaceutiques privés. Il faut noter que l’Artesun est un produit qui entre dans le cadre de l’effectivité de la gratuité des soins engagée par l’État, qui lutte contre le paludisme. Par conséquent, il s’agit d’un produit qui est subventionné au profit de certaines catégories de personnes telles que les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq (05) ans.

Au stade actuel des investigations, les produits et matériel saisis sont entre autres :

4360 boites d’Artesun d’une valeur d’environ treize millions (13 000 000) de francs CFA ;

Une boite d’insertion Norplan ;

Du matériel chirurgical, un aspirateur, une pèse bébé ;

Une imprimante ; des gans, des compresses, de la Bétadine et bien d’autres produits pharmaceutiques.

A en croire le commissaire Sayibou Galboné, les investigations se poursuivent pour déterminer l’ampleur et le degré d’implication de ces deux agents. « Imaginer que les 4360 boites d’Artesun pouvaient servir à sauver plus de 4000 personnes du paludisme. Et combien de personnes sont mortes parce que ces produits ont été détournés », s’est-il indigné.

En attendant, des dispositions sont prises afin que ces produits et matériel de soin soient restitués à qui de droit.