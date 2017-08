Autonomisation économique des jeunes et des femmes : Les premiers chèques dès septembre 2017

LEFASO.NET | Par Rita Bancé/Ouédraogo • mardi 8 août 2017 à 19h10min

Le lundi 7 août 2017 à Ouagadougou, le coordonnateur du programme d’autonomisation économique des jeunes et des femmes (PAE/JF), Soumaïla Bitibaly a effectué une visite de quatre sites de traitement des demandes de financement dudit projet. L’objectif était de constater l’état d’avancement du traitement des dossiers réceptionnés et rassurer les promoteurs de microprojets sur les précautions prises pour garantir la transparence et le professionnalisme dans le processus de sélection de dossiers.