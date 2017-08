Premier forum de la jeunesse de la commune de Di : Les moins âgés à l’honneur

Le premier forum de la jeunesse de la commune de Di s’est tenu les 29 et 30 juillet 2017, sous le thème : « Quelles contributions de la jeunesse pour un développement vrai et accéléré de la commune de Di ? » Ce forum a connu le parrainage de Abdoulaye Christophe DIN. Il a connu aussi la participation du maire de la commune de Lanfièra Lassina Sanogo. Pour ces nombreux jeunes venus de la commune, ils veulent contribuer activement au processus de développement local car l’avenir de cette commune dépend d’eux.

La tenue du premier forum de la jeunesse de la commune de Di, traduit tout l’intérêt que les autorités communales accordent à la question de la jeunesse et de sa contribution dans le processus de développement socioéconomique de la commune. Le parrain Abdoulaye Christophe DIN, a été très heureux et a salué les autorités de la commune pour avoir donné la parole et mieux se tenir à leurs côtés pour les entendre dire : ‘’Quelles contributions de la jeunesse pour un développement vrai et accéléré de la commune de Di’’, a laissé entendre le parrain de la cérémonie. C’est autour de ce thème d’actualité, très évocateur que ces jeunes ont eu à mener la réflexion durant les 29 et 30 juillet 2017.

« Aucune commune ne s’est construite sans la contribution de sa jeunesse. Soyons donc de ces jeunes qui contribuent de façon optimale au développement local », a dit le représentant de la jeunesse de la commune. Pour le maire Belemou Lassina, la jeunesse du fait de son importance numérique, son énergie, son dynamisme, son esprit d’initiative, constitue un atout pour le développement du Burkina Faso en général et en particulier la commune de Di. Pour lui, pour que les jeunes jouent effectivement le rôle qui est le leur, ils doivent se sentir impliqués dans le processus de développement et dans les instances de prise de décision par les pouvoirs publics.

En effet, les jeunes ont des besoins et des aspirations profondes qui doivent être pris en compte par les autorités communales. « Placer donc la jeunesse au cœur des grandes préoccupations de la commune, rechercher sa pleine participation à la prise de décisions qui la concerne, c’est engager avec détermination la commune sur la voie du progrès et du développement local. L’impératif de la recherche de solutions aux problèmes de cette frange de la population ne saurait être l’apanage exclusif d’aucune composante de la société : autorités, organismes ou jeunes eux-mêmes.

La nécessité d’une solution concertée s’impose alors ! Dans cette optique, nous sommes convaincus qu’aucun développement durable n’est envisageable sans la participation pleine et effective de la jeunesse dans la vie de la commune. C’est pourquoi est initié avec la principale organisation des jeunes de la commune, ce premier Forum Communal de la Jeunesse (FCJ) sous le thème « Quelles contributions de la jeunesse et des femmes pour un développement vrai et accéléré de la commune de Di. »

Cadre de rencontre et de concertation entre les jeunes et les autorités communales, le forum communal de la jeunesse doit s’affirmer comme une véritable plateforme d’implication des jeunes au processus de développement de notre commune. Cet espace et canal de dialogue fécond avec les jeunes, se justifie amplement d’une part de notre volonté de nous mettre à l’écoute d’une frange majoritaire de la population en lui donnant l’occasion de partager ses préoccupations majeures et de dégager des pistes d’actions communes pour leur prise en compte dans le Plan Communal de Développement (PCD) d’une part et d’autre part, de contribuer à leur plein épanouissement et leur promotion » a martelé le maire.

Le parrain Abdoulaye Christophe Dinil a ajouté : « La jeunesse c’est de l’énergie débordante, la fougue ; je voudrais vous inviter à utiliser cette énergie lors des ateliers du forum dans des débats emprunts de cordialité en ayant à l’esprit que vous devez bien vous faire comprendre pour mieux vous faire aider. Cela permettra au conseil communal de prendre et mettre en œuvre les justes décisions vous concernant pour le bonheur de tous. L’association jeunesse unie pour le développement de la commune de Di, celle dont la collaboration contribue à la réussite de ce forum est déjà un modèle d’union à saluer.

Depuis 2004, d’après ses objectifs, elle œuvre a : sensibiliser et unir les jeunes pour les actions de développement ; cultiver la cohésion sociale entre les différentes communautés de la collectivité et voisins ; contribuer à l’épanouissement des jeunes par des activités culturelles et sportives. Il appartient à chaque jeune de prendre sa place dans la commune afin d’apporter sa pierre contributive au développement local ».

Abdoulaye Christophe Din a invité les jeunes à prendre une part active aux actions de développement local initiées dans la commune et à prendre leur responsabilité en tant que citoyens acteurs et bénéficiaires du développement. C’est à ce prix qu’ils pourront construire une société de paix, de cohésion et de développement économique et social. « Dans sa quête d’un mieux-être, la jeunesse doit privilégier le dialogue social et se démarquer des conduites addictives de toute nature aux conséquences incalculables. Celui qui est à l’honneur aujourd’hui, ce n’est pas moi, mais vous ! Alors je ne serai pas plus long pour vous permettre de discuter surtout de ce que vous jeunes vous pouvez apporter à votre commune en utilisant les moyens disponibles que les plus hautes autorités vont avec bienveillance mettre à votre disposition », a ajouté le parrain avant de clore son propos.

Abdoulaye Christophe Din a réitéré ses sincères remerciements aux autorités communales pour leur engagement dans la promotion de la jeunesse. Il a aussi remercié toutes les bonnes volontés qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué à la tenue effective des activités entrant dans le cadre de ce forum. Sans oublier les personnalités présentes reconnues dans la salle. A nos papas et mamans qui se tiennent toujours aux côtés des jeunes pour les accompagner. Toujours, le parrain a fait savoir aux jeunes qu’il a contemplé un message inscrit sur une caricature qu’un jeune de 72 ans lui a envoyé et qui disait :

« Etre vieux c’est être jeune depuis plus longtemps que les autres. Nous sommes aujourd’hui donc tous des jeunes dans cette salle. Toutes les fois qu’un vieux, du haut de son expérience, donne des conseils à un jeune pour lui permettre de vivre sainement sa jeunesse, d’utiliser à bon escient sa jeunesse, il est à comptabiliser avec les jeunes. Alors, nouveaux jeunes ou actuels jeunes, n’oubliez pas de vous rapprocher des jeunes d’hier pour capitaliser les atouts de votre jeunesse » a ajouté le parrain pour clore son allocution. Cette phrase a été accueillie par un tonnerre d’applaudissements. Ces 72 heures de réflexions ont été très enrichissantes pour la jeunesse de la commune de Di et ils se sont donnés rendez-vous pour un second forum.

David Demaison NEBIE

Lefaso.net