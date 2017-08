Ministère des infrastructures : Le bureau de la mutuelle a rencontré le ministre Eric Bougouma

L’épanouissement de tout travailleur est fonction de plusieurs facteurs dont la bonne marche et le dynamisme d’une mutuelle. Au sein du ministère des infrastructures, la création d’une mutuelle répondait à une nécessité, à en croire le directeur des ressources humaines, Dakissaga Marcel, qui a indiqué que le projet tenait à cœur le ministre Eric Bougouma. C’est après de nombreuses concertations que le bureau actuel composé de 10 membres et de 4 commissaires aux comptes a été élu « démocratique » le 1er août dernier, à l’issue d’une assemblée générale constitutive. Une semaine après cette élection, le bureau présidé par Bikienga Marou est allé présenter ses membres et ses ambitions au ministre Bougouma, et recueillir du même coup ses conseils pour relever les défis.

Les défis immédiats

Bikienga Marou, président de la mtuelle (en blanc) en pleine discussion avec le directeur des ressources humaines, Dakissaga Marcel

« Les membres de ce bureau sont prêts à se donner pour qu’ensemble nous mettions le train sur les rails. Mais pour que ce train soit à l’heure, il faut que tout le monde mette la main à la pâte, y compris le ministre », a indiqué Bikienga Marou au cours de la visite. Mais avant le démarrage effectif de la mutuelle, il a indiqué que des actions doivent être rapidement menées. Le bureau, à l’en croire, va s’atteler d’ici la fin du mois d’août à rendre disponibles les cartes de membres. Après quoi l’installation des points focaux de la mutuelle suivra au cours d’une tournée de mobilisation et de sensibilisation. « Il faut que la mayonnaise prenne rapidement au niveau de la base », a rappelé M. Bikienga pour qui il faut travailler à rassurer les travailleurs hésitants et à leur faire comprendre qu’une nouvelle page de l’histoire de la mutuelle s’ouvre. A ce sujet également, le bureau a souhaité que le ministère envoie des correspondances aux responsables des structures déconcentrées afin que ceux-ci acceptent et apportent leur soutien à la mutuelle.

« La première ressource de la mutuelle, c’est vous-mêmes »

Eric Bougouma, ministre des infrastructures

« Il n’est jamais facile de s’engager pour servir les autres. Il faut du sacrifice, de la volonté, de l’engagement, de la persévérance et de la tolérance…Il faut être prêt à accepter les critiques », a lancé le ministre des infrastructures Eric Bougouma après avoir félicité les membres du bureau de la mutuelle pour leur courage. Il les a invités à toujours privilégier le dialogue et à trouver le consensus pour faire vivre cette « famille » qu’est la mutuelle. « La première ressource de la mutuelle, c’est vous-mêmes », a-t-il renchéri tout en rassurant le bureau que son département soutiendra la mutuelle à la limite des moyens disponibles.

En attendant le récépissé

Photos de famille

Pour terminer, Eric Bougouma a invité les membres du bureau à ne pas se laisser manipuler par personne à des fins étrangères aux objectifs de la mutuelle. « Ne vous laissez utiliser ni par l’administration, ni par un ministre ou un secrétaire général. La mutuelle appartient aux travailleurs du ministère », a-t-il martelé. Pour l’instant, cette mutuelle n’est pas encore reconnue légalement. Mais selon son président, les démarches sont en cours pour l’obtention du récépissé. La structure est également en quête d’un local afin de permettre aux membres de travailler dans des conditions optimales. En attendant de trouver ce « chez soi », Eric Bougouma a indiqué que la salle de réunion est à leur disposition en attendant de satisfaire leur doléance.

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net