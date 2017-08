Football : Le président de la CAF chez le Moogho- Naaba

Ce samedi 5 août 2017, le Moogho-Naaba Baongo a reçu en audience le premier responsable de la CAF en la personne du Malgache Ahmad Ahmad.

Ce dernier s’est dit heureux d’être reçu par l’empereur des Mossé car, dans sa mission à la tête de la CAF, il a besoin de l’accompagnement de ceux qui détiennent l’autorité morale en l’occurrence le Moogho-Naaba Baongo.

« Nous voulons réorganiser le football africain et nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas développer le football africain à nous tout seuls. L’Afrique ne peut pas se séparer de ses parents. L’Afrique a ses spécificités et nous nous avons besoin de tous ces éléments » avoue Ahmad Ahmad.

Le Moogho-Naaba s’est réjoui de sa volonté de faire progresser le football africain. En signe d’amitié, il a remis au président et à sa délégation un bélier blanc et des recueils de ses écrits. A son tour, Ahmad Ahmad a remis le logo de la CAF et un ballon à l’empereur des Mossé.

Visite du musée et du terrain du Moogho-Naaba

A la demande du Moogho-Naaba Baongo, le président de la CAF a visité le musée du palais royal à l’issue de laquelle visite il a signé le livre d’or.

Après, Ahmad Ahmad s’est rendu sur le terrain du Moogho-Naaba qui est en train d’être doté d’une pelouse synthétique. Il a pu constater l’avancement des travaux du terrain.

A la fin de sa visite, le président de la CAF a exprimé sa joie en ses termes : « Lorsqu’on est reçu par des personnes qui sont détenteurs de l’autorité morale, c’est toujours un grand honneur. C’est ce besoin toujours d’impliquer toutes les communautés que ce soient les autorités politiques ou les autorités religieuses ou nos chefs coutumiers de nous aider dans cette démarche ».

La délégation de la CAF a posé avec l’empereur des Mossé pour la photo de famille.

Visite de la fédération de Karaté-Do

L’arrivée du président de la CAF a coïncidé avec le départ de la délégation de la fédération de Karaté- Do qui était venue demander les bénédictions du Moogho-Naaba avant de se rendre à Cotonou pour prendre part à une compétition de Karaté qui débute le 7 Août 2017.

Ainsi, le président de la CAF s’est joint au Moogho-Naaba pour encourager ces athlètes âgés de 14 à 20 ans, afin qu’ils partent défendre vaillamment les couleurs nationales.

Jude-Kiénou (stagiaire)

Lefaso.net